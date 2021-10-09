РИА НовостиЧитатели Daily Mail заступились за Россию и обвинили США в ситуации с поставками газаНекоторые британцы резко отреагировали на статью таблоида Daily Mail, обвиняющую президента России Владимира Путина в шантаже руководителей стран ЕС обещаниями увеличить поставки газа после сертификации трубопровода «Северный поток-2».Lenta.ruСогласно публикации, российский лидер обещает увеличить экспорт газа в Европу после того, как газопровод "Северный поток 2" получит сертификацию.Новый проспектНекоторые читатели уверены, что вся вина лежит на США, которые специально создали искусственный дефицит, введя санкции.Smotrim.ruДругой читатель недоумевает, почему Британия должна зависеть от другой страны в энергетическом плане при наличии газа в Северном море.Газета.RuЧитать далееСвернутьУфимские ЗаметкиУфимские ЗаметкиТК ЗвездаИА Красная ВеснаФАНDiscover24Комсомольская правдаНовостной фронтПолитРоссияРЕН ТВЦентральная Служба НовостейЭкономика сегодняLife.ruВечерняя МоскваNewInformНациональная служба новостейНародные новостиИноСМИЦарьградГазета.RuПодробнее о событииБританцы заступились за Россию из-за газового кризисаМосковский Комсомолец04:31В Великобритании назвали виновника газового кризисаОбщественная служба новостей04:24Британские читатели: "Путин пообещал больше газа, но он при этом плохой?"Царьградвчера в 17:08Daily Mail: британцы встали на сторону Путина в газовом вопросеГазета.Ruвчера в 04:17Daily Mail: жители Британии встали на сторону Путина в ситуации с газовым кризисомЕжедневные Новости Владивостокавчера в 03:44Daily Mail: британцы поддержали президента РФ Путина в газовом вопросеИА SM-Newsвчера в 02:46Читатели Daily Mail о претензиях к России: мы, что, стыдим Россию за то, что она не дает нам газ бесплатно? (Daily Mail)ИноСМИ17:04Показать ещёОценить610Поделиться