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Читатели Daily Mail заступились за Россию и обвинили США в ситуации с поставками газа

Некоторые британцы резко отреагировали на статью таблоида Daily Mail, обвиняющую президента России Владимира Путина в шантаже руководителей стран ЕС обещаниями увеличить поставки газа после сертификации трубопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru
Согласно публикации, российский лидер обещает увеличить экспорт газа в Европу после того, как газопровод "Северный поток 2" получит сертификацию.
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Некоторые читатели уверены, что вся вина лежит на США, которые специально создали искусственный дефицит, введя санкции.
Smotrim.ru
Другой читатель недоумевает, почему Британия должна зависеть от другой страны в энергетическом плане при наличии газа в Северном море.
Газета.Ru

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