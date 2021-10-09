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Читатели Daily Mail заступились за Россию и обвинили США в ситуации с поставками газа

Россия не виновата в возникшем в Европе газовом кризисе, уверены читатели британской газеты Daily Mail.
Московский Комсомолец
Представители некоторых стран Запада считают, что президент России Владимир Путин превратил энергетику в политическое оружие, а топливо будет поставляться в Европу только в случае одобрения "Северного потока − 2", пишет Daily Mail.
Газета.Ru
Читатели крупнейших британский таблоидов Daily Mail и The Times недовольны действиями своего правительства и положительно оценивают позицию президента России Владимира Путина.
URA.Ru
Другой читатель недоумевает, почему Британия должна зависеть от другой страны в энергетическом плане при наличии газа в Северном море.
Газета.Ru

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