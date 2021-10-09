РИА НовостиЧитатели Daily Mail заступились за Россию и обвинили США в ситуации с поставками газаРоссия не виновата в возникшем в Европе газовом кризисе, уверены читатели британской газеты Daily Mail.Московский КомсомолецПредставители некоторых стран Запада считают, что президент России Владимир Путин превратил энергетику в политическое оружие, а топливо будет поставляться в Европу только в случае одобрения "Северного потока − 2", пишет Daily Mail.Газета.RuЧитатели крупнейших британский таблоидов Daily Mail и The Times недовольны действиями своего правительства и положительно оценивают позицию президента России Владимира Путина.URA.RuДругой читатель недоумевает, почему Британия должна зависеть от другой страны в энергетическом плане при наличии газа в Северном море.Газета.RuЧитать далееСвернутьУфимские ЗаметкиУфимские ЗаметкиИА Красная ВеснаФАНDiscover24Новостной фронтПолитРоссияЦентральная Служба НовостейЭкономика сегодняLife.ruВечерняя МоскваNewInformНациональная служба новостейНародные новостиИноСМИЦарьградГазета.RuSolenka.infoДни24Общественная служба новостейПодробнее о событииБританцы заступились за Россию из-за газового кризисаМосковский Комсомолец04:31Daily Mail: британцы встали на сторону Путина в газовом вопросеГазета.Ruвчера в 04:17Читатели Daily Mail о претензиях к России: мы, что, стыдим Россию за то, что она не дает нам газ бесплатно? (Daily Mail)ИноСМИ17:04В Великобритании назвали виновника газового кризисаОбщественная служба новостей04:24Daily Mail: жители Британии встали на сторону Путина в ситуации с газовым кризисомЕжедневные Новости Владивостокавчера в 03:44Daily Mail: британцы поддержали президента РФ Путина в газовом вопросеИА SM-Newsвчера в 02:46Британские читатели: "Путин пообещал больше газа, но он при этом плохой?"Царьградвчера в 17:08Показать ещёОценить369Поделиться