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Читатели Die Welt раскритиковали Шольца, который по стремянке забрался на ЗСУ Gepard

Читатели немецкой газеты Die Welt
 раскритиковали канцлера за то, что тот при помощи стремянки решил забраться на ЗСУ Gepard и сфотографироваться там.
Абзац
Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с украинскими военными взобрался на ЗСУ Gepard, используя стремянку.
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РИА Новости

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РИА «Новости»: читатели Die Welt раскритиковали Шольца за фото на ЗСУ Gepard
Газета.Ru11:19
Немцы испытали стыд за канцлера ФРГ Шольца после фото на ЗСУ Gepard
Pravda.Ru08:41
Читатели Die Welt раскритиковали Шольца, который по стремянке забрался на ЗСУ Gepard
Известия09:04
Читатели Die Welt осудили канцлера ФРГ Шольца после фото на ЗСУ Gepard
Комсомольская правда08:45
Немцев разозлил Шольц, сидящий на зенитной установке Gepard
URA.Ru08:44
Читатели Die Welt высмеяли канцлера ФРГ Шольца за фото на ЗСУ Gepard
Lenta.ru09:47
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