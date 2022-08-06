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Читатели Die Welt раскритиковали правительство за призыв снизить энергопотребление на 20%

Читатели немецкой газеты Die Welt возмутились заявлением главы Федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера о том, что сократить уровень энергопотребления необходимо не менее чем на 20%.
Известия
Tobias B подчеркнул, что правительство должно использовать федеральный бюджет, чтобы организовать для населения дешевую энергию.
Известия
Юзер с ником Gido B напомнил, что совсем недавно власти Германии говорили о сокращении потребления на 15%.
Live24
Германия, как и другие европейские страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции.
РИА Новости

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Читатели Die Welt возмутились предложением кабмина ФРГ сократить энергопотребление на 20%
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Читатели Die Welt раскритиковали правительство за призыв снизить энергопотребление на 20%
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