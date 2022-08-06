ИзвестияЧитатели Die Welt раскритиковали правительство за призыв снизить энергопотребление на 20%Читатели немецкой газеты Die Welt возмутились заявлением главы Федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера о том, что сократить уровень энергопотребления необходимо не менее чем на 20%.ИзвестияTobias B подчеркнул, что правительство должно использовать федеральный бюджет, чтобы организовать для населения дешевую энергию.ИзвестияЮзер с ником Gido B напомнил, что совсем недавно власти Германии говорили о сокращении потребления на 15%.Live24Германия, как и другие европейские страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции.РИА НовостиЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияПолитика СегодняLife.ruLive24Народные новостиФАНПолитическая ЭкспертизаИА Красная ВеснаПодробнее о событииЧитатели Die Welt возмутились предложением кабмина ФРГ сократить энергопотребление на 20%Радио Sputnik09:13Читатели Die Welt раскритиковали правительство за призыв снизить энергопотребление на 20%Известия08:55Жители ФРГ выступают категорично против призывов экономить 20 процентов газаRuNews24.ru08:20Читатели Welt раскритиковали правительство ФРГ после призыва экономить не менее 20% газаLife.ru08:45Читателей немецкой Die Welt разозлил призыв властей сократить энергопотребление на 20%ФАН08:33Читатели Die Welt раскритиковали правительство ФРГ за призыв экономить газИА Красная Весна08:51Читатели Welt раскритиковали правительство за призыв экономить не менее 20 процентов газаРИА Новости07:51Показать ещёОценить36Поделиться