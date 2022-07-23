Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет Argumenti.ru, раскритиковала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за совместное фото с российским и иранским коллегами Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси.
"Хочу дать маленький совет госпоже Бербок… то, что делает Эрдоган, в профессиональных кругах называют дипломатией. Дипломатия означает общение друг с другом и поиск компромиссов, в том числе тогда, когда ваши позиции не совпадают", — заметил другой.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе.