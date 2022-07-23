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Читатели Die Welt раскритиковали реакцию министра Бербок на фото с Путиным и Эрдоганом

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет Argumenti.ru, раскритиковала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за совместное фото с российским и иранским коллегами Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси.
ФАН
Многие пользователи не огласились с мнением Бербок, высоко оценив стремление лидеров России, Турции и Ирана вести диалог.
РИА Новости
"Хочу дать маленький совет госпоже Бербок… то, что делает Эрдоган, в профессиональных кругах называют дипломатией. Дипломатия означает общение друг с другом и поиск компромиссов, в том числе тогда, когда ваши позиции не совпадают", — заметил другой.
РИА Новости
"Госпожа Бербок заберет свои слова обратно, если Эрдоган вновь пригрозит заблокировать вступление в НАТО Швеции и Финляндии", — сыронизировал еще один пользователь.
РИА Новости

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