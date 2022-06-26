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Читатели Express раскритиковали решение Лондона предоставить Украине новый кредит

Читатели британского таблоида Express резко отреагировали на новость о том, что Лондон готов предоставить Киеву дополнительные кредитные гарантии на 525 миллионов долларов по линии Всемирного банка.
РИА Новости
О соответствующем решении ранее сообщила канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
РИА Новости
"Так-то у нас в Великобритании нет никаких проблем, продовольственных банков, низкой заработной платы или бездомности", - заметил change watch.
РИА Новости
Общий объём помощи Киеву со стороны Великобритании превысит 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (1,8 миллиарда долларов).
Life.ru

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Читателей Express возмутило решение властей Британии дать Украине ещё один кредит
Life.ru00:05
Читатели Express раскритиковали решение Лондона предоставить Украине новый кредит
РИА Новости23:36
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