Россиян предупредили о мошеннической схеме во время переписи населения

"Киберпреступники могут попытаться создать сайты-дублеры этого портала для того, чтобы незаконно завладеть персональными данными граждан, данными от их учетной записи на Госуслугах или вовлечь их в свои мошеннические схемы", — заявил он в беседе с агентством "Прайм".