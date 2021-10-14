Во время пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» глава государства сообщил, что Российская Федерация никогда не употребляла и не будет применять энергетические ресурсы в качестве оружия.
"Киберпреступники могут попытаться создать сайты-дублеры этого портала для того, чтобы незаконно завладеть персональными данными граждан, данными от их учетной записи на Госуслугах или вовлечь их в свои мошеннические схемы", — заявил он в беседе с агентством "Прайм".
Российским пенсионерам сообщили, что социальные пенсии с 1 апреля следующего года будут увеличены на 7,7%. Размер будет зависеть от индекса роста прожиточного минимума каждого пенсионера, заявила новостному порталу Прайм эксперт Юлия Финогенова.
Суд Лос-Анджелеса приговорил в четверг американского магната в сфере недвижимости с состоянием в $100 млн Роберта Дарста к пожизненному тюремному заключению за убийство в 2000 году его близкой знакомой Сюзан Берман.