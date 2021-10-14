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Читатели «Гуаньча»: Путин сделал Европе последнее предупреждение из-за газа

Китайский портал "Гуаньча" опубликовал материал о реакции президента России Владимира Путина на газовый кризис в Европе.
РИА Новости
Во время пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» глава государства сообщил, что Российская Федерация никогда не употребляла и не будет применять энергетические ресурсы в качестве оружия.
Общественная служба новостей
Китайские читатели высоко оценили ответ российского лидера.
РИА Новости
Другой читатель отметил, что правительства западных стран любят находить виноватых «за свою некомпетентность в управлении государством».
Национальная служба новостей

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Жители Китая считают, что Путин сделал Европе последнее предупреждение из-за газа
Москва 2422:12
Китайцы восхитились «предупреждением» Путина Европе
Национальная служба новостей22:02
В Китае пришли в восторг от «последнего предупреждения» Путина Европе
РЕН ТВ21:28
Читатели китайского портала «Гуньча» восхитились словами Путина о газовом кризисе в Европе
ФАН20:52
В Китае похвалили Путина за «последнее предупреждение» Европе
Московский Комсомолец20:48
Читатели «Гуаньча»: Путин сделал Европе последнее предупреждение из-за газа
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