РИА НовостиЧитатели «Гуаньча»: Путин сделал Европе последнее предупреждение из-за газаКитайский портал "Гуаньча" опубликовал материал о реакции президента России Владимира Путина на газовый кризис в Европе.РИА НовостиКитайские читатели высоко оценили ответ российского лидера.РИА НовостиДругие читатели отметили, что западные правительства любят искать виноватых «за свою некомпетентность в управлении государством», но сами при этом проиграют.Национальная служба новостейОднако российский лидер в своей речи расставил все точки над "i", в этом газовом противостоянии с Россией Запад непременно проиграет – таков общий смысл комментариев китайских читателей.ТВ ЦентрЧитать далееСвернутьГородовойГородовойДума ТВПолитика СегодняТерритория новостейKazanfirst.ruNewInformREGNUMВечерняя МоскваКомсомольская правдаИзвестияГазета.RuiReactorLife.ruНовостной фронтСлово и ДелоDiscover24ФАНИнфоСМИТелеканал 360°Экономика сегодняПодробнее о событии«Европа сама виновата». В газовом кризисе Китай встал на сторону РоссииНациональная служба новостей02:28Читатели китайского портала «Гуньча» восхитились словами Путина о газовом кризисе в ЕвропеФАН20:52В Китае считают, что Путин сделал Европе «последнее предупреждение» из-за газаКомсомольская правда22:55В Китае восхитились «последним предупреждением» Путина ЕвропеNews.ru21:38В Китае высоко оценили «последнее предупреждение» Путина ЕвропеГазета.Ru23:25В Китае похвалили Путина за «последнее предупреждение» ЕвропеМосковский Комсомолец20:48Читатели «Гуаньча»: Путин сделал Европе последнее предупреждение из-за газаРИА Новости19:48Показать ещёОценить2,2KПоделиться