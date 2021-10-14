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Читатели «Гуаньча»: Путин сделал Европе последнее предупреждение из-за газа

Китайский портал "Гуаньча" опубликовал материал о реакции президента России Владимира Путина на газовый кризис в Европе.
РИА Новости
Китайские читатели высоко оценили ответ российского лидера.
РИА Новости
Другие читатели отметили, что западные правительства любят искать виноватых «за свою некомпетентность в управлении государством», но сами при этом проиграют.
Национальная служба новостей
Однако российский лидер в своей речи расставил все точки над "i", в этом газовом противостоянии с Россией Запад непременно проиграет – таков общий смысл комментариев китайских читателей.
ТВ Центр

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«Европа сама виновата». В газовом кризисе Китай встал на сторону России
Национальная служба новостей02:28
Читатели китайского портала «Гуньча» восхитились словами Путина о газовом кризисе в Европе
ФАН20:52
В Китае считают, что Путин сделал Европе «последнее предупреждение» из-за газа
Комсомольская правда22:55
В Китае восхитились «последним предупреждением» Путина Европе
News.ru21:38
В Китае высоко оценили «последнее предупреждение» Путина Европе
Газета.Ru23:25
В Китае похвалили Путина за «последнее предупреждение» Европе
Московский Комсомолец20:48
Читатели «Гуаньча»: Путин сделал Европе последнее предупреждение из-за газа
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