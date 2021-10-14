Лариса Гузеева вышла на связь из больницы в Коммунарке после трех недель болезни

Заслуженная артистка РФ и телеведущая Лариса Гузеева сообщила, что спустя три недели лечения она все еще находится в больнице в Коммунарке, и попросила поклонников беречь себя.