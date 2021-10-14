Издание процитировало высказывание главы государства, который в ходе выступления на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" заявил, что РФ никогда не использовала и не намерена использовать энергоресурсы в качестве оружия.
Депутат Госдумы, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина рассказала, что россияне скрылись от информации о заболеваемости коронавирусом и необходимости вакцинироваться под «психологическим колпаком».
Заместитель секретаря генсовета "Единая Россия" Александр Хинштейн направит запросы Генпрокуратуру, Центризбирком и Росфинмониторинг из-за информации о том, что у депутата Госдумы нового созыва от ЕР Алексея Веллера есть средства за рубежом.
Следователи задержали в Чите 15-летнего подростка по подозрению в убийстве 14-летней девочки в поселке КСК, сообщил журналистам в пятницу старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.
Массовая вакцинация не способна остановить распространение коронавирусной инфекции, но позволит снизить риск осложнений и смертей, заявил заведующий инфекционным отделением больницы «Хуашань» в Шанхае Чжан Вэньхун на Международной неделе индустрии биофармакологии (IBIWS), пишет издание «Дии сайцзин».
По словам Барановой, в человеческом геноме есть опции, свидетельствующие о том, что в прошлом люди достаточно быстро эволюционировали под действием внешних обстоятельств, однако не все из них можно назвать достаточным фактором для эволюционной селекции.