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Читатели «Гуаньча»: Путин сделал Европе последнее предупреждение из-за газа

Китайский портал "Гуаньча" опубликовал материал о реакции президента России Владимира Путина на газовый кризис в Европе.
РИА Новости
Издание процитировало высказывание главы государства, который в ходе выступления на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" заявил, что РФ никогда не использовала и не намерена использовать энергоресурсы в качестве оружия.
Газета.Ru
Китайские читатели высоко оценили ответ российского лидера.
РИА Новости
Другой читатель отметил, что правительства западных стран любят находить виноватых «за свою некомпетентность в управлении государством».
Национальная служба новостей

Подробнее о событии

В Китае считают, что Путин сделал Европе «последнее предупреждение» из-за газа
Комсомольская правда22:55
В Китае восхитились «последним предупреждением» Путина Европе
News.ru21:38
Читатели «Гуаньча»: Путин сделал Европе последнее предупреждение из-за газа
РИА Новости19:48
Читатели китайского портала «Гуньча» восхитились словами Путина о газовом кризисе в Европе
ФАН20:52
В Китае похвалили Путина за «последнее предупреждение» Европе
Московский Комсомолец20:48
В Китае пришли в восторг от «последнего предупреждения» Путина Европе
РЕН ТВ21:28
Гуаньча (Китай): цены на природный газ в Европе выросли на 600%. Путин: мы не собираемся использовать энергию как оружие
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