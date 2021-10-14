Издание процитировало высказывание главы государства, который в ходе выступления на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" заявил, что РФ никогда не использовала и не намерена использовать энергоресурсы в качестве оружия.
По словам Барановой, в человеческом геноме есть опции, свидетельствующие о том, что в прошлом люди достаточно быстро эволюционировали под действием внешних обстоятельств, однако не все из них можно назвать достаточным фактором для эволюционной селекции.
Что касается чистой прибыли, финансовый отчет показал, что она составила 5,614 млрд долларов США по сравнению с 4,678 млрд долларов США в третьем квартале прошлого года, что на 936 млн долларов США больше, чем в годовом исчислении составляет 20%.
"Киберпреступники могут попытаться создать сайты-дублеры этого портала для того, чтобы незаконно завладеть персональными данными граждан, данными от их учетной записи на Госуслугах или вовлечь их в свои мошеннические схемы", — рассказал собеседник агентства.