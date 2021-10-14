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Читатели «Гуаньча»: Путин сделал Европе последнее предупреждение из-за газа

Китайский портал "Гуаньча" опубликовал материал о реакции президента России Владимира Путина на газовый кризис в Европе.
РИА Новости
Издание процитировало высказывание главы государства, который в ходе выступления на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" заявил, что РФ никогда не использовала и не намерена использовать энергоресурсы в качестве оружия.
Газета.Ru
Путин также отметил готовность РФ увеличить поставки российского газа в Европу.
Газета.Ru
Китайские читатели высоко оценили ответ российского лидера.
РИА Новости

Подробнее о событии

Читатели китайского портала «Гуньча» восхитились словами Путина о газовом кризисе в Европе
ФАН20:52
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Комсомольская правда22:55
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