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Читатели «Гуаньча»: США отказались от российской нефти, чтобы принудить к этому Европу

Читатели китайского издания "Гуаньча" активно обсуждают решение США прекратить импорт энергоносителей из России.
РИА Новости
Многие пользователи пришли к выводу, что Вашингтон разработал специальный план, согласно которому Евросоюзу придется отказаться от закупки российских энергоресурсов.
РИА Новости
"США подожгли пороховую бочку Украины, чтобы высосать кровь из всей Европы", — написал один из комментаторов.
РИА Новости
На фоне спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции.
Радио Sputnik

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Гуаньча: США отказываются от российской нефти, чтобы подать пример Европе
ИнфоСМИ10:37
«Гуаньча»: китайцы убеждены, что США отказались от нефти из РФ, чтобы принудить к этому ЕС
NVL07:33
Читатели «Гуаньча»: США отказались от нефти России, чтобы принудить к этому Европу
FBM.ru08:23
В Китае объяснили отказ США от импорта российской нефти
Pravda.Ru08:19
Читатели китайского «Гуаньча»: США отказались от нефти из РФ, чтобы принудить к этому Европу
Banki Loans08:07
Читатели «Гуаньча»: США отказались от российской нефти, чтобы вынудить к этому Европу
ИА SM-News09:05
Читатели «Гуаньча»: США отказались от российской нефти, чтобы принудить к этому Европу
РИА Новости07:03

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