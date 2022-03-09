РИА НовостиЧитатели «Гуаньча»: США отказались от российской нефти, чтобы принудить к этому ЕвропуЧитатели китайского издания "Гуаньча" активно обсуждают решение США прекратить импорт энергоносителей из России.РИА НовостиМногие пользователи пришли к выводу, что Вашингтон разработал специальный план, согласно которому Евросоюзу придется отказаться от закупки российских энергоресурсов.РИА Новости"США подожгли пороховую бочку Украины, чтобы высосать кровь из всей Европы", — написал один из комментаторов.РИА НовостиНа фоне спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции.Радио SputnikЧитать далееСвернутьИнфоСМИИнфоСМИПолитРоссияNewInformПодробнее о событииЧитатели «Гуаньча»: США отказались от нефти России, чтобы принудить к этому ЕвропуFBM.ru08:23Читатели издания «Гуаньча» объяснили отказ США от импорта нефти из РоссииПолитРоссия09:49Читатели «Гуаньча»: США отказались от российской нефти, чтобы вынудить к этому ЕвропуИА SM-News09:05Гуаньча: США отказываются от российской нефти, чтобы подать пример ЕвропеИнфоСМИ10:37Читатели китайского «Гуаньча»: США отказались от нефти из РФ, чтобы принудить к этому ЕвропуBanki Loans08:07«Гуаньча»: китайцы убеждены, что США отказались от нефти из РФ, чтобы принудить к этому ЕСNVL07:33Читатели «Гуаньча»: США отказались от российской нефти, чтобы принудить к этому ЕвропуРИА Новости07:03Показать ещёОценить325Поделиться