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Читатели «Гуаньча»: США отказались от российской нефти, чтобы принудить к этому Европу

Читатели китайского издания "Гуаньча" активно обсуждают решение США прекратить импорт энергоносителей из России.
РИА Новости
Многие пользователи пришли к выводу, что Вашингтон разработал специальный план, согласно которому Евросоюзу придется отказаться от закупки российских энергоресурсов.
РИА Новости
"США подожгли пороховую бочку Украины, чтобы высосать кровь из всей Европы", — написал один из комментаторов.
РИА Новости
На фоне спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции.
Радио Sputnik

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Читатели «Гуаньча»: США отказались от нефти России, чтобы принудить к этому Европу
FBM.ru08:23
Читатели издания «Гуаньча» объяснили отказ США от импорта нефти из России
ПолитРоссия09:49
Читатели «Гуаньча»: США отказались от российской нефти, чтобы вынудить к этому Европу
ИА SM-News09:05
Гуаньча: США отказываются от российской нефти, чтобы подать пример Европе
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Читатели китайского «Гуаньча»: США отказались от нефти из РФ, чтобы принудить к этому Европу
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«Гуаньча»: китайцы убеждены, что США отказались от нефти из РФ, чтобы принудить к этому ЕС
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Читатели «Гуаньча»: США отказались от российской нефти, чтобы принудить к этому Европу
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