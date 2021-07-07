Читатели «Гуаньча» поддержали Россию после инцидента с эстонским консулом в Петербурге
Читатели китайского портала "Гуаньча" прокомментировали задержание эстонского консула в Санкт-Петербурге. Многие из них призвали Москву предпринять жесткие ответные меры и высмеяли действия дипломата.В источнике
«Провоцируют великую державу»: В Китае поддержали Россию в ситуации с эстонским консулом
Общественная служба новостей07:36
Китайские интернет-пользователи прокомментировали задержание в России эстонского консула
Московский Комсомолец07:24