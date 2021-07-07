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Читатели «Гуаньча» поддержали Россию после инцидента с эстонским консулом в Петербурге

Читатели китайского портала "Гуаньча" прокомментировали задержание эстонского консула в Санкт-Петербурге. Многие из них призвали Москву предпринять жесткие ответные меры и высмеяли действия дипломата.В источнике

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«Они давно потеряли свои мозги»: китайцы высказались о задержании консула Эстонии в РФ

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«Провоцируют великую державу»: В Китае поддержали Россию в ситуации с эстонским консулом

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Читатели «Гуаньча» поддержали Россию после инцидента с эстонским консулом в Петербурге

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Инцидент с задержанием эстонского шпиона в России сильно возмутил китайцев

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Китайские интернет-пользователи прокомментировали задержание в России эстонского консула

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