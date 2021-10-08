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Читатели «Гуанча» восхитились ответом МИД России на призыв выслать дипломатов из США

Читатели китайского портала Гуаньча высоко оценили ответ Москвы на призыв американских сенаторов выслать из США 300 российских дипломатов.
РИА Новости
"США все больше и больше надоедают, поддерживаю Россию", —добавил другой юзер.
РИА Новости
"Русские подали отличный пример другим странам, как поступать с заявлениями Америки", — заключил другой юзер.
РИА Новости
"Почему некоторые сенаторы США кусаются как бешеные псы?" — спросил третий читатель.
РИА Новости

Подробнее о событии

В Китае оценили российский ответ пожелавшим выслать 300 дипломатов сенаторам США
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В Китае восхитились ответом России США на высылку дипломатов
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Читатели «Гуанча» восхитились ответом МИД России на призыв выслать дипломатов из США
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В КНР одобрили ответ России США на возможную высылку 300 дипломатов
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Guancha: Россия поставила на место США за угрозу выслать 300 дипломатов
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«Отличный пример»: китайцев восхитил российский ответ США на призыв выслать дипломатов
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