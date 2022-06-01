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Читатели Guardian раскритиковали санкции против России, заявив о страданиях британцев

Читатели британского издания The Guardian отреагировали на статью колумниста Саймона Дженкинса, выразившего мнение, что бессмысленные санкции против России потерпели полный провал.
РИА Новости
"Санкции так сильно кусаются, что Россия богатеет, а мы (европейцы – Прим. ред.) страдаем", - отметил Farabundoviv.
РИА Новости
Пользователь SashaRieger резюмировал: «Санкции вызывают голод во всем мире».
URA.Ru
Как отмечал президент РФ Владимир Путин, усилившееся санкционное давление на Россию оказывает негативное влияние и на сами недружественные страны.
URA.Ru

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Британцы пожаловались на страдания из-за санкций: "Россия только богатеет!"
Pravda.Ru22:20
Британцы раскритиковали санкции против РФ. «Россия богатеет, а мы страдаем»
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Читатели Guardian раскритиковали санкции против России, заявив о страданиях британцев
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