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Читатели Guardian раскритиковали санкции против России, заявив о страданиях британцев

Читатели британского издания The Guardian отреагировали на статью колумниста Саймона Дженкинса, выразившего мнение, что бессмысленные санкции против России потерпели полный провал.
РИА Новости
"Санкции так сильно кусаются, что Россия богатеет, а мы (европейцы – Прим. ред.) страдаем", - отметил Farabundoviv.
РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить» Россию.
URA.Ru
Пользователь SashaRieger резюмировал: «Санкции вызывают голод во всем мире».
URA.Ru

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Британцы заявили о бедственном положении из-за санкций
Ореанда-Новости01:12
Британцы пожаловались на страдания из-за санкций: "Россия только богатеет!"
Pravda.Ru22:20
Британцы раскритиковали санкции против РФ. «Россия богатеет, а мы страдаем»
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«Сильно кусаются»: британцы «взвыли» от антироссийских санкций
ФАН21:18
Читатели Guardian раскритиковали санкции против России, заявив о страданиях британцев
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