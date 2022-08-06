РИА НовостиЧитатели Haber7 поддержали решение лидеров России и Турции начать выплаты в рублях и лирахЧитатели турецкого издания Haber7 положительно отреагировали на совместное решение президентов России и Турции о постепенном переводе расчетов за газ в национальные валюты.РИА Новости"Благодаря президенту России Владимиру Путину мы выйдем из американского круга", — заметил другой комментатор.РИА НовостиПереговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись накануне в Сочи.РИА НовостиСреди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях.Взгляд.руЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомLife.ruПолитика СегодняЦарьградЭкономика сегодняREGNUMТелеканал 360°ИА Красная ВеснаИзвестияТК ЗвездаГазета.RuФАНПодробнее о событииТурецкие читатели одобрили решение Путина и Эрдогана оплачивать газ рублямиИА Красная Весна10:45Читатели Haber7 поддержали введение выплат в рублях и лирах при торговле России и ТурцииКомсомольская правда05:26Читатели Haber7 поддержали решение Путина и Эрдогана перейти на выплаты в рублях и лирахLife.ru04:09Читатели Haber7 поддержали решение России и Турции перейти на оплату газа в рублях и лирахRT на русском04:40В Турции высоко оценили решение Путина и Эрдогана по оплате российского газа в рубляхФАН04:17Читатели турецкого издания Haber7 одобрили переход на оплату газа в рублях и лирахТК Звезда05:12Читатели Haber7 поддержали решение лидеров России и Турции начать выплаты в рублях и лирахРИА Новости03:15Показать ещёОценить1,7KПоделиться