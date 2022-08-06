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Читатели Haber7 поддержали решение лидеров России и Турции начать выплаты в рублях и лирах

Читатели турецкого издания Haber7
 положительно отреагировали на совместное решение президентов России и Турции о постепенном переводе расчетов за газ в национальные валюты.
РИА Новости
"Благодаря президенту России Владимиру Путину мы выйдем из американского круга", — заметил другой комментатор.
РИА Новости
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись накануне в Сочи.
РИА Новости
Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях.
Взгляд.ру

Подробнее о событии

Турецкие читатели одобрили решение Путина и Эрдогана оплачивать газ рублями
ИА Красная Весна10:45
Читатели Haber7 поддержали введение выплат в рублях и лирах при торговле России и Турции
Комсомольская правда05:26
Читатели Haber7 поддержали решение Путина и Эрдогана перейти на выплаты в рублях и лирах
Life.ru04:09
Читатели Haber7 поддержали решение России и Турции перейти на оплату газа в рублях и лирах
RT на русском04:40
В Турции высоко оценили решение Путина и Эрдогана по оплате российского газа в рублях
ФАН04:17
Читатели турецкого издания Haber7 одобрили переход на оплату газа в рублях и лирах
ТК Звезда05:12
Читатели Haber7 поддержали решение лидеров России и Турции начать выплаты в рублях и лирах
РИА Новости03:15

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