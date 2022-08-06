Будьте в Плюсе

Читатели Haber7 поддержали решение лидеров России и Турции начать выплаты в рублях и лирах

Читатели турецкого издания Haber7
 положительно отреагировали на совместное решение президентов России и Турции о постепенном переводе расчетов за газ в национальные валюты.
РИА Новости
"Благодаря президенту России Владимиру Путину мы выйдем из американского круга", — заметил другой комментатор.
РИА Новости
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись накануне в Сочи.
РИА Новости
Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях.
Взгляд.ру

Подробнее о событии

Читатели Haber7 поддержали решение Путина и Эрдогана перейти на выплаты в рублях и лирах
Life.ru04:09
Читатели Haber7 поддержали введение выплат в рублях и лирах при торговле России и Турции
Комсомольская правда05:26
Читатели турецкого издания Haber7 одобрили переход на оплату газа в рублях и лирах
ТК Звезда05:12
Читатели Haber7 поддержали решение России и Турции перейти на оплату газа в рублях и лирах
RT на русском04:40
В Турции высоко оценили решение Путина и Эрдогана по оплате российского газа в рублях
ФАН04:17
Читатели Haber7 поддержали решение России и Турции перейти на оплату газа в рублях и лирах
Известия05:40
Читатели Haber7 поддержали решение лидеров России и Турции начать выплаты в рублях и лирах
РИА Новости03:15

Интересное

Курский губернатор Старовойт сообщил о пресечении попытки диверсии на военном аэродроме

На аэродроме в Курской области предотвратили попытку диверсии, сообщил в своем Telegram губернатор региона Роман Старовойт.
РБК06:21

ВСУ обстреливают жителей Донецка израильскими снарядами M454 с воздушным подрывом

Предположительно, речь может идти об израильских снарядах M454 S-HE которые имеют натовский калибр 155 мм.
Военное дело07:37

Amnesty International выступила в защиту доклада о нарушении Киевом законов ведения войны

Правозащитная организация Amnesty International выступила в защиту своего доклада о нарушении Украиной законов ведения войны, который раскритиковал украинский президент Владимир Зеленский.
Lenta.ru07:15

Российская армия применила тактику «огневого вала» под Донецком

По мнению военного обозревателя Михаила Ходарёнока, российская армия устроила настоящий «огненный ад» для ВСУ, грамотно использовав этот способ артподготовки, известный еще со времен Великой Отечественной войны.
Военное обозрение06:51

Болгария продолжит выдавать визы россиянам, но увеличит сроки оформления

Болгария продолжает выдавать туристические визы россиянам, однако сроки оказания услуг увеличились по техническим причинам, сообщили в болгарском посольстве в Москве, передает ТАСС.
РБК07:34

Блинкен заявил о последствиях прекращения сотрудничества с КНР и осудил военные маневры

Китай, решив прекратить сотрудничество с США в ряде областей в ответ на визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, поступает безответственно, заявил во время пресс-конференции на Филиппинах американский госсекретарь Энтони Блинкен.
РБК03:20

На замглавы ВГА Каховского района Херсонской области совершено покушение

Пресс-служба военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области сообщила ТАСС о совершенном покушении на заместителя главы ВГА Каховского района Виталия Гура.
Российская газета06:42

Трамп счел поездку Пелоси на Тайвань глупой и назвал ее «мечтой Китая»

Визит спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань был глупой идеей, учитывая напряженность в отношениях с Китаем, это их обострило и предоставило предлог Пекину для различных действий, в том числе проведения военных учений в водах Тайваньского пролива, заявил бывший президент США Дональд Трамп, выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Висконсин.
РБК03:42

МО сообщило о поражении пункта дислокации аэромобильной бригады ВСУ в Херсонской области

«В районе населённого пункта Белогорка Херсонской области ударами авиации ВКС России и огнём артиллерийских подразделений поражён временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.
RT на русском07:20

Комбат НМ ЛНР заявил, что ВСУ бросили стратегические высоты при отступлении к Артемовску

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили стратегические высоты, прикрывавшие дорогу на Артемовск, и отступили к городу.
Lenta.ru04:26