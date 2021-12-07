Минтруда: женщины могут получить пенсии минимум в 55 лет, мужчины — в 60

В ведомстве сообщили, что накопления формируются у россиян, родившихся в 1976 году и тех, кто моложе, а полностью получить их могут женщины от 55 лет и мужчины минимум в 60.