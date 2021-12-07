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Читатели Le Figaro напомнили Макрону, как Крым отобрали у русских

Читатели Le Figaro напомнили французскому лидеру Эммануэлю Макрону, как Крым оказался в составе Украины.
РИА Новости
Читатели газеты Le Figaro заявили, что Украине сначала следует начать исполнять Минские соглашения, а уже потом думать о своей территориальной целостности.
ФАН
"Сначала пусть заставят выполнять Минские соглашения!" — написал Puka Runa.
РИА Новости
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, нагнетание обстановки вокруг Украины идет из-за иностранных журналистов.
Телеканал 360°

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Во Франции Макрону напомнили, как Крым оказался в составе Украины
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