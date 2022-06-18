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Читатели Le Figaro назвали позицию Путина по членству Украины в ЕС ударом ниже пояса

Читатели французской газеты Le Figaro оценили заявления российского президента Владимира Путина, сделанные во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Известия
Президент России Владимир Путин выступил с речью на Петербургском международном экономическом форуме и прокомментировал возможное вступление Украины в Евросоюз.
ФАН
MICHEL BOUCHARDY добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон мог думать, что заявлением о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС «запугивает Путина».
Известия
"Еще один удар ниже пояса от Путина, который будет смеяться, пока европейцам придется взять на себя финансовое бремя Украины", — резюмировал TIESSE DI HOYE.
РИА Новости

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Читатели Le Figaro обратили внимание на позицию Путина о членстве Украины в ЕС
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