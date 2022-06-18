За несколько часов до выступления Владимира Путина на ПМЭФ, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕК рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статусы кандидатов на вступление в Евросоюз.
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что российские войска продолжат уничтожать иностранные военную технику, которая предоставляется Вооруженным силам Украины, еще до попадания этого вооружения в зону боевых действий.
Ошибочность курса НАТО, отказавшегося от позиции обороны и сдерживания, рискует перевести противостояние с оппонентами в военную фазу, мадридский саммит стран альянса может привести к непоправимым последствиям для участников, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.