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Во Франции призвали Макрона заставить Украину следовать Минским соглашениям

Обозреватель под никнеймом Puka Runa призвал Макрона и лидеров стран, упомянутых в заявлении, заставить Киев следовать Минским соглашениям. Помимо этого, пользователь Le pacifique назвал обращение Елисейского дворца "глупостью и пустой болтовней".В источнике

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