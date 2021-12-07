Обозреватель под никнеймом Puka Runa призвал Макрона и лидеров стран, упомянутых в заявлении, заставить Киев следовать Минским соглашениям. Помимо этого, пользователь Le pacifique назвал обращение Елисейского дворца "глупостью и пустой болтовней".В источнике
Пандемия коронавируса в человеческой популяции заканчивается, он ищет нового "хозяина" - животное, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
К кому из деятелей СССР россияне испытывают антипатию Россияне назвали социологам государственных и других деятелей периода существования СССР, которые вызывают у них максимальные негативные эмоции, или антипатию.