Трамп оскорбил главу Генштаба ВС США после вывода американских войск из Афганистана

Трамп оскорбил главу Генштаба ВС США после заявления Милли о том, что Соединенным Штатам придется бросить почти все свое вооружение, так как это будет дешевле, чем вывозить его из Афганистана.