Будьте в Плюсе

Французы раскритиковали Байдена за недипломатичные высказывания о Путине

Издание Le Figaro опубликовало материал о высказывании президента Франции Эммануэля Макрона, выразившего мнение, что нужно воздержаться от слов и действий, которые могут привести к эскалации ситуации на Украине.
РИА Новости
Читатели издания Le Figaro раскритиковали поведение президента США.
Народные новости
Байден в последнее время регулярно позволяет себе недипломатичные высказывания о Путине.
РИА Новости
«Байден хочет эскалации, потому что США только выиграют, продолжая войну в Европе в ущерб русским и европейцам. Макрон прав, что не пошел на поводу Байдена», — говорится в сообщении JLR72, который уточнил, что не является последователем Макрона.
Общественная служба новостей

Подробнее о событии

Читатели Le Figaro раскритиковали Байдена за слова о Путине
Известия02:37
Читатели Le Figaro раскритиковали Байдена после его слов о Путине
News.ru01:02
Читатели Le Figaro раскритиковали президента США Байдена после его высказываний о Путине
РИА Новости23:08
Французы назвали Байдена «катастрофой» после его слов о Путине
РЕН ТВ23:37
Французы назвали Байдена «катастрофой» после его заявлений о Путине
Общественная служба новостей23:37
Французы раскритиковали Байдена за недипломатичные высказывания о Путине
Pravda.Ru23:32
Le Figaro впустило статью с критикой Байдена из-за его слов о Путине
Телеканал 360°00:48

Интересное

Мишустин определил порядок отсрочки от армии для IT-специалистов

Правительство России определило порядок отсрочки от службы в армии для специалистов IT-компаний.
Коммерсантъ03:39

Переговоры делегаций РФ и Украины стартовали в Стамбуле

В Стамбуле во вторник утром начались переговоры российской и украинской делегаций при участии президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана.
Интерфакс02:55

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать нападение националистов на священника на Украине

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать нападение националистов на православного священника прямо в храме в Черкасской области Украины, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
РИА Новости03:29

Татьяна Тарасова одобрила откровенную фотосессию Евгении Медведевой в журнале Maxim

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила откровенную фотосессию двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в журнале Maxim.
РИА Новости03:11

В Росгвардии заявили о задержании военного Украины, владеющего ценными данными

Военнослужащим Росгвардии удалось задержать боевика территориальной обороны Украины, который владел ценными сведениями.
Газета.Ru03:30

РБК: Минцифры рекомендовало мобильным операторам отказаться от безлимитных тарифов

Минцифры рекомендовало мобильным операторам отказаться от безлимитных тарифов.
Lenta.ru00:52

ФАС рекомендовала нефтехимикам отказаться от привязки цен к нетбэку и курсам валют

"Компаниям рекомендовано принять меры по недопущению необоснованного роста цен на товары на внутреннем рынке, в том числе путем неприменения в ценообразовании зарубежных ценовых индикаторов, привязки цен к курсам иностранных валют", - подчеркивают в ФАС.
ТАСС03:04

Курс доллара опустился ниже 88 рублей впервые с 28 февраля

Курс доллара в ходе открытия торгов на Московской бирже опустился ниже 88 рублей, евро достиг 96 рублей впервые с 28 февраля, свидетельствуют данные Мосбиржи.
ТАСС03:21

RusVesna: ВС РФ нанесли ракетный удар по Никополю

Уточняется, что российская армия нанесла удары ракетами по военному объекту вблизи города.
Военное дело02:57

В России готовятся запустить собственный аналог Google Play

В России идет разработка аналога магазина приложений для Android Google Play.
Российская газета03:12