Издание Le Figaro опубликовало материал о высказывании президента Франции Эммануэля Макрона, выразившего мнение, что нужно воздержаться от слов и действий, которые могут привести к эскалации ситуации на Украине.
«Байден хочет эскалации, потому что США только выиграют, продолжая войну в Европе в ущерб русским и европейцам. Макрон прав, что не пошел на поводу Байдена», — говорится в сообщении JLR72, который уточнил, что не является последователем Макрона.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать нападение националистов на православного священника прямо в храме в Черкасской области Украины, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Компаниям рекомендовано принять меры по недопущению необоснованного роста цен на товары на внутреннем рынке, в том числе путем неприменения в ценообразовании зарубежных ценовых индикаторов, привязки цен к курсам иностранных валют", - подчеркивают в ФАС.