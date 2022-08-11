ИзвестияЧитатели Le Figaro раскритиковали объявившую Россию «спонсором терроризма» ЛатвиюЧитатели французской газеты Le Figaro резко отреагировали на решение сейма Латвии объявить Россию страной — спонсором терроризма.ИзвестияВ опубликованном 11 августа заявлении латвийский парламент также призвал Евросоюз прекратить выдачу туристических виз россиянам и белорусам.РИА НовостиПользователи отметили, что Латвия не помогает европейской политике, а лишь пытается свести «старые счеты» с Россией, которые сохранились еще с советских времен.Ямал-МедиаОфициальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала решение латвийского законодательного органа ксенофобским, а депутатов — неонацистами.РИА НовостиЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияИА Красная ВеснаТелеканал 360°Народные новостиЯмал-МедиаЭкономика сегодняФАНРЕН ТВПодробнее о событииЧитатели Le Figaro осудили Латвию за решение признать Россию спонсором терроризмаLive24вчера в 15:31Читатели Le Figaro раскритиковали объявившую Россию «спонсором терроризма» ЛатвиюИзвестиявчера в 15:17Французы резко отреагировали на решение сейма Латвии объявить Россию «страной-спонсором терроризма»Взгляд.рувчера в 14:55Читатели французской Le Figaro резко отреагировали на решение Сейма Латвии по РоссииРЕН ТВвчера в 15:04Читатели газеты Le Figaro раскритиковали решение Латвии признать РФ спонсором терроризмаТелеканал 360°вчера в 15:15Французы ополчились на Латвию после объявления России «спонсором терроризма»ФАНвчера в 14:52Французы указали на место Латвии, объявившей Россию спонсором терроризмаИА Красная Веснавчера в 14:48Показать ещёОценить141Поделиться