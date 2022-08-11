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Читатели Le Figaro раскритиковали объявившую Россию «спонсором терроризма» Латвию

Читатели французской газеты Le Figaro
 резко отреагировали на решение сейма Латвии объявить Россию страной — спонсором терроризма.
Известия
В опубликованном 11 августа заявлении латвийский парламент также призвал Евросоюз прекратить выдачу туристических виз россиянам и белорусам.
РИА Новости
Пользователи отметили, что Латвия не помогает европейской политике, а лишь пытается свести «старые счеты» с Россией, которые сохранились еще с советских времен.
Ямал-Медиа
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала решение латвийского законодательного органа ксенофобским, а депутатов — неонацистами.
РИА Новости

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Читатели Le Figaro осудили Латвию за решение признать Россию спонсором терроризма
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