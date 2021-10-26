Будьте в Плюсе

Во Франции раскритиковали решение передать золото скифов из крымских музеев Украине

Французы негативно отреагировали на решение апелляционного суда Амстердама, который постановил передать коллекцию скифского золота из крымских музеев Украине.
Профиль
Издание опубликовало статью о решении апелляционного суда Нидерландов о судьбе коллекции бесценных археологических сокровищ, предоставленных Крымом для выставки в одном из музеев Амстердама незадолго до воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.
Политическая Экспертиза
Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.
РИА Новости
В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
РИА Новости

Подробнее о событии

Во Франции раскритиковали решение передать золото скифов из крымских музеев Украине
Профиль19:13
Французы раскритиковали решение передать золото скифов Украине
ТК Звезда19:49
Читатели французского Le Figaro осудили решение суда Амстердама по сокровищам Крыма
Экономика сегодня19:39
Французам не понравилось решение суда по скифскому золоту
Свободная Пресса19:32
Читатели Le Figaro осудили решение суда вернуть золото скифов Украине
Известия00:23
Французы раскритиковали решение суда вернуть золото скифов Украине
Общественная служба новостей19:04
Афронт Москве: голландское правосудие решает судьбу археологических сокровищ Крыма (Le Figaro, Франция)
ИноСМИ17:24

Интересное

Татарстан утратит должность президента при принятии закона об организации власти

Татарстан практически не имеет шансов сохранить наименование должности "президент" для высшего должностного лица региона при вступлении в силу закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах России", несмотря на отрицательный отзыв Госсовета республики на законопроект.
ТАСС23:28

«Известия»: АКОРТ и АКИТ предложили сделать вакцинацию обязательной и бесплатной

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ) предложили сделать вакцинацию россиян от коронавируса фактически обязательной и бесплатной.
Lenta.ru20:53

Бывший замглавы управления МВД Новосельцев найден убитым в Новой Москве

Бывший заместитель начальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП) МВД пенсионер Андрей Новосельцев найден убитым в Новой Москве, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.
Интерфаксвчера в 08:14