Издание опубликовало статью о решении апелляционного суда Нидерландов о судьбе коллекции бесценных археологических сокровищ, предоставленных Крымом для выставки в одном из музеев Амстердама незадолго до воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.
Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.
Стоимость авиабилетов из Москвы в Хургаду достигала 450 тыс. руб. за пассажира в эконом-классе, а цены на билеты в Анталью росли до 350 тыс. руб. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Aviasales.
Татарстан практически не имеет шансов сохранить наименование должности "президент" для высшего должностного лица региона при вступлении в силу закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах России", несмотря на отрицательный отзыв Госсовета республики на законопроект.
Бывший заместитель начальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП) МВД пенсионер Андрей Новосельцев найден убитым в Новой Москве, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.