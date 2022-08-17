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Читатели Le Figaro раскритиковали требование Зеленского к Макрону касательно ЗАЭС

Читатели газеты Le Figaro раскритиковали требование президента Украины Владимира Зеленского к французскому коллеге Эммануэлю Макрону об усилении санкций против России из-за обстрелов Запорожской АЭС (ЗАЭС).
Lenta.ru
"Постоянные требования Зеленского утомляют меня", — возмутилась orianne56.
РИА Новости
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву.
РИА Новости
Макрон в беседе с Зеленским выразил свою обеспокоенность по поводу ситуации с Запорожской АЭС, и отметил необходимость скорейшей отправки на Украину миссии Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ).
ФАН

Подробнее о событии

Читатели Le Figaro раскритиковали Зеленского за требование усилить антироссийские санкции
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Читатели Le Figaro раскритиковали требование Зеленского к Макрону касательно ЗАЭС
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