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Читатели Le Figaro указали на внешний вид Зеленского на встрече с Макроном в Киеве

Читателей газеты Le Figaro возмутили
 поведение и внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном.
РИА Новости
Зеленский принимает представителей США иногда в костюмах и галстуках или даже в военной форме, для Европы достаточно футболки, — пишут возмущенные читатели.
News.ru
17 июня Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги прибыли поездом в Киев для того, чтобы встретиться с Зеленским.
Pravda.Ru
Другие читатели издания уверены, что одежда Зеленского указывает на "непоколебимую дружбу за деньги, особенно из Евросоюза".
Газета.Ru

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Читатели Le Figaro указали на внешний вид Зеленского на встрече с Макроном в Киеве
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