Lenta.ruЧитатели Le Figaro указали на внешний вид Зеленского на встрече с Макроном в КиевеЧитателей газеты Le Figaro возмутили поведение и внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном.РИА НовостиЗеленский принимает представителей США иногда в костюмах и галстуках или даже в военной форме, для Европы достаточно футболки, — пишут возмущенные читатели.News.ru17 июня Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги прибыли поездом в Киев для того, чтобы встретиться с Зеленским.Pravda.RuДругие читатели издания уверены, что одежда Зеленского указывает на "непоколебимую дружбу за деньги, особенно из Евросоюза".Газета.RuЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuPravda.RuЦарьградБлокнот.руИзвестияКомсомольская правдаРЕН ТВLife.ruПолитическая ЭкспертизаИА Красная ВеснаФАНПодробнее о событииЧитатели Le Figaro указали на внешний вид Зеленского на встрече с Макроном в КиевеLenta.ru07:05Читателям Le Figaro не понравился внешний вид Зеленского на встрече с МакрономГазета.Ru06:26«Не оделся должным образом» французы недовольны видом Зеленского на встрече с МакрономМосковский Комсомолец04:39Читатели Le Figaro возмутились видом Зеленского на встрече с МакрономРЕН ТВ05:49Неформальный вид Зеленского на встрече с Макроном вывел французов из себяPravda.Ru05:07Читатели Le Figaro раскритиковали Зеленского за внешний вид на переговорах с МакрономКомсомольская правда06:10Читатели Le Figaro возмутились внешним видом и поведением Зеленского на встрече с МакрономРИА Новости04:22Показать ещёОценить1,6KПоделиться