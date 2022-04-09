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Читатели Le Figaro возмутились указом о точечном отключении газа для крупных потребителей

Читатели газеты Le Figaro активно обсуждают новость о возможности точечного отключения газа и электричества по всей Франции.
РИА Новости
"После выборов Макрон раскроет нам истинную цель противостояния, которое не коснулось нас напрямую, но в котором мы по глупости приняли сторону американцев", — пояснил он.
РИА Новости
"Другими словами, в один прекрасный день грядущей зимой мы рискуем оказаться без электроэнергии, потому что Франция совместно со странами-членами НАТО не смогла заставить Зеленского достигнуть мирного соглашения", — заключил DidierLAGARDE.
РИА Новости
Страны Запада приняли решение о поэтапном отказе от поставляемых РФ энергоресурсов после того, как Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
Радио Sputnik

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