Политическая ЭкспертизаАудитория Sky News поддержала Путина в требовании гарантий безопасности для РоссииЧитателя британского Sky News поддержали Москву.Политическая ЭкспертизаПутин напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать "безусловную" безопасность для страны.РИА Новости"Россия не собирается ставить свои ракеты на крыльцо США, в то время как страны НАТО намерены располагать ракеты в нескольких минутах от Кремля", — написал whitehallgate1.РИА Новости«Единственная угроза войны исходит от Запада – Британии, США, Украины, Германии», – добавил Freespeechmarty, подчеркнув, что Россия лишь хочет жить в мире, и поддержал Москву.Взгляд.руЧитать далееСвернутьГородовойГородовойПолитическая ЭкспертизаФАНNewInformРоссийская газетаПолитика СегодняПодробнее о событииЧитатели SkyNews поддержали требования Путина о гарантиях безопасностиМосковский Комсомолецвчера в 10:25Читатели Sky News поддержали требование Путина к Западу о гарантиях безопасности для РоссииРИА Новостивчера в 07:47Самое цитируемоеВ Великобритании призвали Россию ввести войска в МексикуВестник Кавказавчера в 08:08Читатели Sky News поддержали требование Путина к Западу о гарантиях безопасности для РоссииФАНвчера в 08:59Читатели «Sky News» поддержали требование Путина о гарантиях безопасностиИА Красная Веснавчера в 08:50Британцы сочли логичным требование Путина гарантировать безопасность РоссииОбщественная служба новостейвчера в 08:15Британцы назвали логичными требования Путина о гарантиях безопасностиРоссийская газетавчера в 09:38Показать ещёОценитьПоделиться