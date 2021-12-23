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Аудитория Sky News поддержала Путина в требовании гарантий безопасности для России

Читателя британского Sky News поддержали Москву.
Политическая Экспертиза
Путин напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать "безусловную" безопасность для страны.
РИА Новости
"Россия не собирается ставить свои ракеты на крыльцо США, в то время как страны НАТО намерены располагать ракеты в нескольких минутах от Кремля", — написал whitehallgate1.
РИА Новости
«Единственная угроза войны исходит от Запада – Британии, США, Украины, Германии», – добавил Freespeechmarty, подчеркнув, что Россия лишь хочет жить в мире, и поддержал Москву.
Взгляд.ру

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