Читатели немецкого издания Spiegel раскритиковали заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о санкциях против России, если та будет использовать "Северный поток — 2" как "политическое оружие". Многие посчитали, что Берлин ничего не должен Киеву в ситуации с газопроводом.В источнике
Читатели немецкого издания Spiegel раскритиковали канцлера ФРГ Ангелу Меркель после ее словам о том, что Берлин введёт санкции против России, если Москва будет использовать газопровод «Северный поток — 2» как «политическое оружие».