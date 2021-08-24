Читатели немецкого издания Spiegel раскритиковали заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о санкциях против России, если та будет использовать "Северный поток — 2" как "политическое оружие". Многие посчитали, что Берлин ничего не должен Киеву в ситуации с газопроводом.

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С чего всё началось Читатели немецкого издания Spiegel раскритиковали заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о санкциях против России, если та будет использовать "Северный поток — 2" как "политическое оружие". РИА Новости 02:50