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Читатели Spiegel возмутились предоставлением Украине гарантий из-за «Северного потока — 2»

Читатели немецкого издания Spiegel раскритиковали заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о санкциях против России, если та будет использовать "Северный поток — 2" как "политическое оружие". Многие посчитали, что Берлин ничего не должен Киеву в ситуации с газопроводом.В источнике

С чего всё началось

Читатели немецкого издания Spiegel
 раскритиковали заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о санкциях против России, если та будет использовать "Северный поток — 2" как "политическое оружие".

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