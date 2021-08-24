РИА НовостиЧитатели Spiegel возмутились предоставлением Украине гарантий из-за «Северного потока — 2»Читатели немецкого издания Spiegel раскритиковали заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о санкциях против России, если та будет использовать "Северный поток — 2" как "политическое оружие".РИА НовостиМногие посчитали, что Берлин ничего не должен Киеву в ситуации с газопроводом.РИА НовостиВ свою очередь, Германия обязалась добиваться от Брюсселя санкций против России, если Москва будет использовать энергетический экспорт как "инструмент политического давления".РИА НовостиЧитатели издания в комментариях по большей части негативно отнеслись к данным высказываниям.Общественная служба новостейЧитать далееСвернутьНовостной фронтНовостной фронтNewInformЦарьградИноСМИОбщественная служба новостейПодробнее о событииХотим русский газ, а не жалеть украинцев: Простые немцы вступились за «Северный поток - 2»Царьград03:45Немцы недовольны попыткой Меркель угодить Украине в вопросе «Северного потока — 2»NewInform02:56Читатели Spiegel возмутились предоставлением Украине гарантий из-за «Северного потока — 2»РИА Новости02:50«Фиаско перед Путиным»: В Германии оценили угрозы Меркель в адрес России из-за «Северного потока — 2»Общественная служба новостей01:48Der Spiegel (Германия): Меркель предостерегла Россию от попыток использовать «Северный поток — 2» в качестве «политического оружия» (Der Spiegel)ИноСМИ00:09Показать ещёОценить37Поделиться