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Читатели Spiegel возмутились предоставлением Украине гарантий из-за «Северного потока — 2»

Читатели немецкого издания Spiegel раскритиковали заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о санкциях против России, если та будет использовать "Северный поток — 2" как "политическое оружие".
РИА Новости
Многие посчитали, что Берлин ничего не должен Киеву в ситуации с газопроводом.
РИА Новости
В свою очередь, Германия обязалась добиваться от Брюсселя санкций против России, если Москва будет использовать энергетический экспорт как "инструмент политического давления".
РИА Новости
Читатели издания в комментариях по большей части негативно отнеслись к данным высказываниям.
Общественная служба новостей

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