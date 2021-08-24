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Читатели Spiegel возмутились предоставлением Украине гарантий из-за «Северного потока — 2»

Читатели немецкого издания Spiegel раскритиковали заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о санкциях против России, если та будет использовать "Северный поток — 2" как "политическое оружие".
РИА Новости
Однако многие немцы не разделяют позицию Меркель, которая пытается угодить киевской власти.
Экономика сегодня
Другие комментаторы отметили, что Германия не должна отвечать за украинский бюджет.
Народные новости
Российская сторона при этом неоднократно отмечала, что "Северный поток — 2" — исключительно коммерческий проект, который выгоден Евросоюзу.
РИА Новости

С чего всё началось

Читатели немецкого издания Spiegel
 раскритиковали заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о санкциях против России, если та будет использовать "Северный поток — 2" как "политическое оружие".

Подробнее о событии

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Der Spiegel (Германия): Меркель предостерегла Россию от попыток использовать «Северный поток — 2» в качестве «политического оружия» (Der Spiegel)
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