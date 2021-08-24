РИА НовостиЧитатели Spiegel возмутились предоставлением Украине гарантий из-за «Северного потока — 2»Читатели немецкого издания Spiegel раскритиковали заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о санкциях против России, если та будет использовать "Северный поток — 2" как "политическое оружие".РИА НовостиОднако многие немцы не разделяют позицию Меркель, которая пытается угодить киевской власти.Экономика сегодняДругие комментаторы отметили, что Германия не должна отвечать за украинский бюджет.Народные новостиРоссийская сторона при этом неоднократно отмечала, что "Северный поток — 2" — исключительно коммерческий проект, который выгоден Евросоюзу.РИА НовостиЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВПолитика СегодняDiscover24Народные новостиТелеканал 360°Общественная служба новостейРамблерНовостной фронтЭкономика сегодняТерритория новостейФАНВечерняя МоскваИноСМИСлово и ДелоПолитРоссияЦарьградИнфоСМИПолитическая ЭкспертизаLife.ruNewInformREGNUMИнфо24Пятый каналС чего всё началосьЧитатели немецкого издания Spiegel раскритиковали заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о санкциях против России, если та будет использовать "Северный поток — 2" как "политическое оружие". РИА Новости02:50Подробнее о событииЧитателей Spiegel возмутило желание Меркель помогать Украине из-за «Северного потока — 2»Телеканал 360°06:05Нужно было молчать: Политолог Дудчак об угрозах Меркель в адрес России из-за «Северного потока — 2»Общественная служба новостей06:39Депутат Водолацкий оценил возмущение немцев гарантиями Украине из-за «Северного потока — 2»Дума ТВ05:15Немцев возмутили обещания помочь Украине с «Северным потоком— 2»URA.Ru05:10Попытка Меркель угодить Украине в вопросе «Северного потока — 2» возмутила немцевФАН04:33Читатели Spiegel возмутились предоставлением Украине гарантий из-за «Северного потока — 2»РИА Новости02:50Der Spiegel (Германия): Меркель предостерегла Россию от попыток использовать «Северный поток — 2» в качестве «политического оружия» (Der Spiegel)ИноСМИ00:09Показать ещёОценить729Поделиться