ГИБДД начала вешать на машины дорхенгеры. Что это и зачем

В ведомстве объяснили, что машины представляют тут особою опасность для детей и пожилых людей, которые часто не оценивают дорожную ситуацию в полной мере и могут выйти на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.