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Читатели WP раскритиковали страны ЕС за согласие оплачивать российский газ в рублях

Согласно материалу WP, опубликованному
 24 мая, компании в странах ЕС, которые Россия считает недружественными, несмотря на прежние заявления пошли на уступки требованиям Москвы платить за газ по новой системе.
Lenta.ru
Издание The Washington Post опубликовало новость о том, что Евросоюз согласился "плясать под дудку Путина".
Московский Комсомолец
Юзеры уверены, что в случае отказа от российских энергоресурсов у Европы возникнут проблемы с отоплением и электричеством.
Комсомольская правда
В конце марта президент России Владимир Путин сообщил, что Москва переходит к расчетам в рублях за поставки энергоносителей.
Российская газета

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Читатели The Washington Post раскритиковали Европу за решение платить за российский газ рублями
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Читатели WP назвали европейцев слабаками за согласие платить за российский газ в рублях
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