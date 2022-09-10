РИА НовостиЧитатели Welt попросили главу МИД ФРГ Бербок остаться в Киеве после ее визита на УкраинуЧитатели Die Welt резко отреагировали на визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Киев.ИзвестияО том, что Бербок второй раз с начала военной спецоперации России на Украине прибыла в Киев, стало известно 10 сентября.Lenta.ruВ начале сентября министр заявила, что ФРГ будет оказывать помощь украинским властям, "что бы ни думали мои немецкие избиратели".РИА НовостиДепутат бундестага, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт назвала слова министра ошибкой и опасностью для ФРГ.ИзвестияЧитать далееСвернутьЦарьградЦарьградКомсомольская правдаРоссийская газетаLife.ruREGNUMГЛАС.RUФАНЭкономика сегодняРЕН ТВПолитическая ЭкспертизаАбзацИзвестияПодробнее о событииРИА «Новости»: читатели Welt попросили Бербок остаться в Киеве после ее визита на УкраинуГазета.Ru05:49Читатели Welt попросили главу МИД ФРГ Бербок остаться в Киеве после ее визита на УкраинуРИА Новости03:22Самое цитируемоеЧитатели Die Welt раскритиковали Бербок из-за ее визита в КиевИзвестия05:00Главе МИД Германии Бербок посоветовали не возвращаться на родину после визита на УкраинуРЕН ТВ04:59После визита Бербок в Киев, немцы попросили ее остаться на УкраинеМосковский Комсомолец04:39Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД ФРГ Бербок за визит в КиевРадио Sputnik04:35Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД ФРГ Анналену Бербок из-за ее визита в КиевLenta.ru05:20Показать ещёОценить1KПоделиться