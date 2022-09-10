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Читатели Welt попросили главу МИД ФРГ Бербок остаться в Киеве после ее визита на Украину

Читатели Die Welt резко отреагировали на визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Киев.
Известия
О том, что Бербок второй раз с начала военной спецоперации России на Украине прибыла в Киев, стало известно 10 сентября.
Lenta.ru
В начале сентября министр заявила, что ФРГ будет оказывать помощь украинским властям, "что бы ни думали мои немецкие избиратели".
РИА Новости
Депутат бундестага, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт назвала слова министра ошибкой и опасностью для ФРГ.
Известия

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РИА «Новости»: читатели Welt попросили Бербок остаться в Киеве после ее визита на Украину
Газета.Ru05:49
Читатели Welt попросили главу МИД ФРГ Бербок остаться в Киеве после ее визита на Украину
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Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД ФРГ Бербок за визит в Киев
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Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД ФРГ Анналену Бербок из-за ее визита в Киев
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