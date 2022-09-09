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Читатели Yahoo News Japan признали победу России над западными санкциями

Читатели японского издания Yahoo News Japan
 заявили о бесполезности введенных Западом антироссийских санкций.
РИА Новости
Портал опубликовал материал, в котором сообщалось о росте российских доходов от экспорта энергоресурсов, несмотря на введенные Западом ограничения.
РИА Новости
Причем российское топливо закупают не только Индия и Китай, но и Саудовская Аравия и ОАЭ — экспортеры энергоресурсов.
РИА Новости
"Западная экономика катастрофически замедлится из-за санкций. В долгосрочной перспективе существует высокая вероятность того, что Запад проиграет в одностороннем порядке", — написал один из комментаторов.
Life.ru

Подробнее о событии

Читатели издания Yahoo News Japan признали победу России над западными санкциями
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