"Западная экономика катастрофически замедлится из-за санкций. В долгосрочной перспективе существует высокая вероятность того, что Запад проиграет в одностороннем порядке", — написал один из комментаторов.
Две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), которые Киев перебросил в ДНР для совершения терактов на критически важных объектах, ликвидированы в республике, говорится в сообщении штаба территориальной обороны республики.
Воздушно-космические силы России (ВКС) ударами высокоточным оружием поразили штаб пятой бригады национальной гвардии Украины, пункты дислокации бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нацформирования "Кракен" в районах Балаклеи и Чугуева.