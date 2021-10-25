Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, как сильно он переживал, когда на последних кругах гонки Гран-при США Макс Ферстаппен оказался позади круговых Юки Цуноды и Мика Шумахера, которые не сразу пропустили голландца вперёд.
Mercedes-Benz изменил систему полного привода 4Matic на базовых GLE с индексом «300 d». Пресс-служба Daimler сообщила, что с ноября дизельные кроссоверы с 2,0-литровой «турбочетвёркой» OM 654 M перейдут на трансмиссию типа TOD (Torque on Demand) с многодисковой муфтой.
СВУ взорвалось перед колонной российской военной полиции при патрулировании трассы в Сирии, военные не пострадали, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
Если и возникли какие-либо сомнения относительно того, может ли медленный старт Месси в "ПСЖ" повлиять на его шансы на получение "Золотого мяча", он постарался развеять их своим невероятным выступлением против "Манчестер Сити", — говорится в информационной справке о Месси.