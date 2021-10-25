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Читатели американского сайта Breitbart поддержали Путина после слов о смене пола у детей

Читатели американского сайта Breitbart поддержали высказывание российского лидера Владимира Путин, назвавшего смену пола у детей преступлением против человечности.
РИА Новости
Слова Путина о трансгендерах прозвучали во время пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
РИА Новости
По словам читателя Breitbart, в России больше свободы, чем на Западе.
Pravda.Ru
Некоторые и вовсе отметили, что Путина стоило бы выбрать в «папы римские».
Московский Комсомолец

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Американские пользователи оценили слова Путина, что смена пола у детей – преступление против человечности
FBM.ru14:16
Читатели американского сайта Breitbart поддержали Путина после слов о смене пола у детей
РИА Новости12:09
Читатели Breitbart оценили слова Путина о смене пола у детей
Pravda.Ru13:14
Американцы поддержали Путина из-за его слов о смене пола детей
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Американцы попросили убежища в России после выступления Путина
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Читатели Breitbart о словах Путина про смену пола у детей: вот бы у нас у руля тоже был настоящий мужик
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