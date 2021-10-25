Месси лидирует в борьбе за «Золотой мяч» по версии Goal

Если и возникли какие-либо сомнения относительно того, может ли медленный старт Месси в "ПСЖ" повлиять на его шансы на получение "Золотого мяча", он постарался развеять их своим невероятным выступлением против "Манчестер Сити", — говорится в информационной справке о Месси.