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Читатели американского сайта Breitbart поддержали Путина после слов о смене пола у детей

Читатели американского сайта Breitbart поддержали высказывание российского лидера Владимира Путин, назвавшего смену пола у детей преступлением против человечности.
РИА Новости
После заявления российского лидера один из читателей портала спросил, есть ли вероятность получить убежище в России.
ФАН
Слова Путина о трансгендерах прозвучали во время пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
РИА Новости
Также читатели написали, что «мужики остались только в Восточной Европе и в России».
ПолитРоссия

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Комментаторы сайта Breitbart одобрили слова Путина об опасности смены пола у детей
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