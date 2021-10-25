Исследование французских, испанских и немецких ученых, которое появилось в журнале Nature Neuroscience, показало, что помимо поражения легких, COVID-19 может убивать или негативно влиять на определенные клетки мозга.
Инсайдеры утверждают, что 15 ноября сайт Lada.ru обновится: там появится информация о стоимости моделей с учетом надбавки за определенный набор дополнительного оборудования, причем за его установку будет отвечать не завод, а непосредственно дилеры.
"Сегодня в 08:55 в ходе патрулирования подразделениями российской военной полиции трассы М-5 в провинции Деръа в районе населенного пункта Умм-эль-Маатен перед головным автомобилем колонны произошел подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства", — говорится в сообщении.