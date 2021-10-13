Будьте в Плюсе

Читатели британской Daily Mail обратились к Путину из-за топливного кризиса

Читатели Daily Mail обратились к Владимиру Путину из-за топливного кризиса в Европе. Выступая на энергетической неделе в Москве, российский лидер отметил, что нехватка газа в Европе произошла из-за того, что в подземные хранилища вовремя не закачали нужный объем сырья и тем самым создали дефицит.В источнике

С чего всё началось

Как пишет
 Daily Mail, глава России в ходе выступления на пленарном заседании "Российской энергетической недели" пояснил, что дефицит газа в Европе вызван недостаточным закачиванием топлива в подземные хранилища и искусственным созданием нехватки газа.

Подробнее о событии

Читатели Daily Mail согласились с критикой властей Европы со стороны Путина
ФАНвчера в 16:42
Емкая фраза Путина заставила читателей Daily Mail поверить в Россию
ПолитРоссиявчера в 12:55
Британцы попросили у Путина помощи
Вести.Ruвчера в 15:24
Подписчики Daily Mail нашли причину газового кризиса: «Перестаньте винить Путина»
Царьградвчера в 13:39
«Путин, спаси нас от Бориса»: Британцы обратились к президенту РФ
Общественная служба новостейвчера в 13:32
Читатели британской Daily Mail обратились к Путину из-за топливного кризиса
РИА Новостивчера в 13:18
Читатели Daily Mail просят Путина спасти Великобританию от топливного кризиса
Комсомольская правдавчера в 16:03

Интересное

Захарова ответила Украине на претензию из-за назначения Поклонской послом в Кабо-Верде

Угрозы Украины Ранее бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что Киев может начинать готовить документы на "экстрадицию" Поклонской после ее назначения российским послом в Кабо-Верде.
РИА Новости22:42

Депутат Волошин: Киеву придется «ползти на коленях в Москву» из-за нехватки угля

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин предрек властям Киева необходимость «ползти на коленях в Москву» из-за нехватки угля для электростанций.
Lenta.ru01:33

Лучший боец UFC Джонс отстранен от тренировок из-за алкоголизма

Напомним, апреле 2015 года владельцы UFC лишили Джонса титула чемпиона и отстранили от выступлений в организации на неопределённый срок за нарушение закона, после того, как он был арестован в Лас-Вегасе по подозрению в домашнем насилии.
Московский Комсомолец18:24

Установлена длительность естественного иммунитета у переболевших COVID-19

Как сказано в опубликованной в bioRxiv научной работе, было установлено, что количество антител у переболевших коронавирусом пациентов постепенно снижается в первые полгода после болезни, но затем показатель остается стабильным в период до 15-го месяца.
Газета.Ru22:00

«Ничего сложного»: общественники в России дали оценку сериалу «Игра в кальмара»

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире Радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru) заявил, что южнокорейский сериал «Игра в кальмара» не рассматривали на предмет запрещения к показу в России.
Радио Комсомольская правдавчера в 12:00