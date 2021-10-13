Читатели Daily Mail обратились к Владимиру Путину из-за топливного кризиса в Европе. Выступая на энергетической неделе в Москве, российский лидер отметил, что нехватка газа в Европе произошла из-за того, что в подземные хранилища вовремя не закачали нужный объем сырья и тем самым создали дефицит.В источнике
Daily Mail, глава России в ходе выступления на пленарном заседании "Российской энергетической недели" пояснил, что дефицит газа в Европе вызван недостаточным закачиванием топлива в подземные хранилища и искусственным созданием нехватки газа.
Угрозы Украины Ранее бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что Киев может начинать готовить документы на "экстрадицию" Поклонской после ее назначения российским послом в Кабо-Верде.
Напомним, апреле 2015 года владельцы UFC лишили Джонса титула чемпиона и отстранили от выступлений в организации на неопределённый срок за нарушение закона, после того, как он был арестован в Лас-Вегасе по подозрению в домашнем насилии.
Как сказано в опубликованной в bioRxiv научной работе, было установлено, что количество антител у переболевших коронавирусом пациентов постепенно снижается в первые полгода после болезни, но затем показатель остается стабильным в период до 15-го месяца.