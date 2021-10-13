ЦБ хочет обязать банки предлагать россиянам кредит без допуслуг

Кредитор, предлагающий заемщику дополнительные услуги к договору, будет обязан также представить альтернативный вариант ссуды без этих услуг, с расчетом по ней полной стоимости и информированием о ее размере.