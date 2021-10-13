Будьте в Плюсе

Читатели британской Daily Mail обратились к Путину из-за топливного кризиса

Читатели Daily Mail обратились к Владимиру Путину из-за топливного кризиса в Европе.
РИА Новости
Выступая на энергетической неделе в Москве, российский лидер отметил, что нехватка газа в Европе произошла из-за того, что в подземные хранилища вовремя не закачали нужный объем сырья и тем самым создали дефицит.
РИА Новости
Путин назвал заявления о том, что Россия использует свои возможности в энергетике как геополитическое оружие, необоснованными.
РИА Новости
"Путин, пожалуйста, спаси нас от Бориса (Джонсона — Прим. ред.)", — написал Rob.
РИА Новости

С чего всё началось

Как пишет
 Daily Mail, глава России в ходе выступления на пленарном заседании "Российской энергетической недели" пояснил, что дефицит газа в Европе вызван недостаточным закачиванием топлива в подземные хранилища и искусственным созданием нехватки газа.

Подробнее о событии

Подписчики Daily Mail нашли причину газового кризиса: «Перестаньте винить Путина»
Царьградвчера в 13:39
Читатели Daily Mail просят Путина спасти Великобританию от топливного кризиса
Комсомольская правдавчера в 16:03
Британцы попросили у Путина помощи
Вести.Ruвчера в 15:24
Читатели Daily Mail согласились с критикой властей Европы со стороны Путина
ФАНвчера в 16:42
«Путин, спаси нас от Бориса»: Британцы обратились к президенту РФ
Общественная служба новостейвчера в 13:32
Читатели британской Daily Mail обратились к Путину из-за топливного кризиса
РИА Новостивчера в 13:18
Емкая фраза Путина заставила читателей Daily Mail поверить в Россию
ПолитРоссиявчера в 12:55

Интересное

ЦБ хочет обязать банки предлагать россиянам кредит без допуслуг

Кредитор, предлагающий заемщику дополнительные услуги к договору, будет обязан также представить альтернативный вариант ссуды без этих услуг, с расчетом по ней полной стоимости и информированием о ее размере.
Известия18:05

После нападения с луком в Норвегии предъявлены обвинения гражданину Дании

В нападении на людей в норвежском городе Конгсберг, жертвами которого стали пять человек, подозревают 37-летнего гражданина Дании, ему предъявлены обвинения, сообщает Laagendalsposten со ссылкой на заявление полиции.
Интерфакс23:09

Hubble запечатлел слияние двух спиральных галактик

Спиральные галактики NGC 5953 и NGC 5954 настолько близки, что объединены в одну категорию под одним названием – Arp 91, они находятся в процессе слияния, причем материал последних распространяется по направлению к первой и внутрь нее.
ГЛАС.RU11 октября в 03:01

Определена длительность естественного иммунитета у переболевших COVID-19

Результаты исследования, проведенного в Швеции и Италии, показали, что у большинства переболевших COVID-19 в первые полгода количество антител медленно снижалось, после чего показатель до 15 месяцев был стабильным.
РИА Новостивчера в 06:53

Журова осудила бойца Нурмагомедова за шутку о драке в метро

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова 13 октября осудила российского бойца Хабиба Нурмагомедова за шутку о драке в метро Москвы, в результате которой серьезно пострадал мужчина.
Известиявчера в 09:43