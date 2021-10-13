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Читатели британской Daily Mail обратились к Путину из-за топливного кризиса

Читатели Daily Mail обратились к Владимиру Путину из-за топливного кризиса в Европе.
РИА Новости
Выступая на энергетической неделе в Москве, российский лидер отметил, что нехватка газа в Европе произошла из-за того, что в подземные хранилища вовремя не закачали нужный объем сырья и тем самым создали дефицит.
РИА Новости
Читатели британского издания Daily Mail согласились с мнением российского лидера.
iReactor
"Путин, пожалуйста, спаси нас от Бориса (Джонсона — Прим. ред.)", — написал Rob.
РИА Новости

С чего всё началось

Как пишет
 Daily Mail, глава России в ходе выступления на пленарном заседании "Российской энергетической недели" пояснил, что дефицит газа в Европе вызван недостаточным закачиванием топлива в подземные хранилища и искусственным созданием нехватки газа.

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