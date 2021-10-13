Установлена длительность естественного иммунитета у переболевших COVID-19

Как сказано в опубликованной в bioRxiv научной работе, было установлено, что количество антител у переболевших коронавирусом пациентов постепенно снижается в первые полгода после болезни, но затем показатель остается стабильным в период до 15-го месяца.