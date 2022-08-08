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Читатели британской Daily Mail обвинили Зеленского во лжи из-за обстрела Запорожской АЭС

Читатели британской Daily Mail раскритиковали материал издания и президента Украины Владимира Зеленского за обвинения России в обстрелах Запорожской АЭС.
РИА Новости
В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара.
РИА Новости
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу сложившейся ситуации.
РИА Новости
ВСУ уже несколько раз пытались атаковать Запорожскую АЭС.
Pravda.Ru

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Читатели Daily Mail обвинили Зеленского во лжи насчет обстрелов Запорожской АЭС
Радио Sputnik10:56
Читатели Daily Mail раскритиковали Зеленского за ложь об обстреле ЗАЭС
Pravda.Ru10:44
Британцы обвинили Зеленского во лжи из-за заявления об обстреле Запорожской АЭС
Московский Комсомолец10:36
Читатели британской Daily Mail обвинили Зеленского во лжи из-за обстрела Запорожской АЭС
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