Будьте в Плюсе

Читатели британской Daily Mail обвинили Зеленского во лжи об обстреле Запорожской АЭС

Читатели британской Daily Mail
 раскритиковали материал издания и президента Украины Владимира Зеленского за обвинения России в обстрелах Запорожской АЭС.
РИА Новости
В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара.
РИА Новости
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС.
РИА Новости
Известно, что при подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы.
Известия

Подробнее о событии

Читатели британской Daily Mail обвинили Зеленского во лжи об обстреле Запорожской АЭС
Известия12:08
Читатели британской Daily Mail обвинили Зеленского во лжи об обстреле Запорожской АЭС
News.ru11:18
Читатели британской Daily Mail обвинили Зеленского во лжи об обстреле Запорожской АЭС
РИА Новости10:20
Ложь Зеленского об обстреле Запорожской АЭС возмутила читателей Daily Mail
Народные новости11:10
Читатели Daily Mail раскритиковали Зеленского за ложь об обстреле ЗАЭС
Pravda.Ru10:44
Британцы обвинили Зеленского во лжи из-за заявления об обстреле Запорожской АЭС
Московский Комсомолец10:36
Читатели Daily Mail обвинили Зеленского во лжи об обстрелах Запорожской АЭС
Комсомольская правда11:15

Интересное

Украина заявила об отказе заказчика в Ливане от зерна с сухогруза Razoni из-за просрочки

Посольство Украины в Ливане заявило об отказе заказчика от зерна, которое идет из Одессы на сухогрузе Razoni.
РИА Новости14:53

Путин разрешил банкам с замороженной валютой остановить по ней операции с бизнесом

Банки, чьи средства в иностранной валюте были заморожены за рубежом, могут приостанавливать операции с бизнесом в этой валюте.
Коммерсантъ12:06

Advance: Саудовская Аравия унизила президента США Байдена перед Ближним Востоком

Окончательное решение ОПЕК+ по увеличению добычи нефти на сто тысяч баррелей в день можно назвать оскорбительным для президента США Джо Байдена, пишет хорватское издание Advance.
РИА Новости10:41

Союзные войска вошли в Соледар и уничтожают позиции боевиков ВСУ

Союзные силы России и республиканской Народной милиции начали штурм города Соледар. Однако украинские боевики оказывают сопротивление.
Pravda.Ru13:39

МИД России заявил о временном закрытии инспекций объектов по ДСНВ из-за политики США

Россия уведомила США о временном выводе своих объектов из-под инспекций по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за политики американских коллег.
РИА Новости13:04

Bloomberg сообщил о тайных закупках Южной Европой нефти из РФ

Страны на юге Европы и в Средиземноморье тайно покупают нефть из России.
Известия14:44

Геннадий Хазанов впервые рассказал об эмиграции в Латвию

Известно, что Хазанов покинул нашу страну еще в марте и теперь проводит время в компании своего друга Леонида Ярмольника, тоже поселившегося в Латвии.
7Дней.ру14:15

Haval и Exeed пересмотрели рублевые цены

Haval и Exeed пересмотрели рублевые цены на свои модели. Для потребителей автомобили скорее подорожали.
Motor6 августа в 15:22

Генпрокуратура проверит ПФР из-за отказов в выплатах на детей в регионах

Генеральная прокуратура начала проверку Пенсионного фонда России из-за отказа в социальных пособиях в регионах, рассказали в надзорном ведомстве в понедельник, 8 августа.
Известия12:02

В «Сватах» обыграют уход Добронравова и Кошмал из сериала

Авторам популярного сериала «Сваты» придется обыграть уход из проекта Федора Добронравова и Анны Кошмал, иначе продолжение не будет принято зрителями.
Культуромания10:06