РИА НовостиЧитатели британской Daily Mail обвинили Зеленского во лжи об обстреле Запорожской АЭСЧитатели британской Daily Mail раскритиковали материал издания и президента Украины Владимира Зеленского за обвинения России в обстрелах Запорожской АЭС.РИА НовостиВ ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара.РИА НовостиУкраинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС.РИА НовостиИзвестно, что при подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы.ИзвестияЧитать далееСвернутьiReactoriReactorPravda.RuНародные новостиАбзацГлавный региональныйЦарьградГазета.RuLife.ruПолитическая ЭкспертизаПолитРоссияЭкономика сегодняCT newsYakutsk.ruКомсомольская правдаSolenka.infoПодробнее о событииЧитатели британской Daily Mail обвинили Зеленского во лжи об обстреле Запорожской АЭСИзвестия12:08Читатели британской Daily Mail обвинили Зеленского во лжи об обстреле Запорожской АЭСNews.ru11:18Читатели британской Daily Mail обвинили Зеленского во лжи об обстреле Запорожской АЭСРИА Новости10:20Ложь Зеленского об обстреле Запорожской АЭС возмутила читателей Daily MailНародные новости11:10Читатели Daily Mail раскритиковали Зеленского за ложь об обстреле ЗАЭСPravda.Ru10:44Британцы обвинили Зеленского во лжи из-за заявления об обстреле Запорожской АЭСМосковский Комсомолец10:36Читатели Daily Mail обвинили Зеленского во лжи об обстрелах Запорожской АЭСКомсомольская правда11:15Показать ещёОценить1,2KПоделиться