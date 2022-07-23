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Читатели немецкой Die Welt потребовали от Зеленского капитулировать перед Россией

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо быстрее капитулировать перед Россией, уверены читатели немецкого издания Die Welt
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Московский Комсомолец
Поводом к негативной реакции пользователей послужили просьбы украинского лидера о поставках Киеву ПВО.
РИА Новости
"Зеленский опять умоляет и требует вместо того, чтобы капитулировать и прекратить военные действия", — заметил Maik Goering.
РИА Новости
"Зеленскому нужно взглянуть правде в глаза и заключить мирное соглашение на российских условиях", — написал один из читателей.
РИА Новости

Подробнее о событии

Читатели Die Welt призвали Зеленского капитулировать перед Россией
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Die Welt : Украине нужно капитулировать перед Россией
Pravda.Ru04:56
Читатели немецкого издания Die Welt потребовали от Зеленского капитулировать перед Россией
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Die Welt: Читатели немецкой газеты требуют от Зеленского посмотреть правде в газа и капитулировать
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