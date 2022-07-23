РИА НовостиЧитатели немецкой Die Welt потребовали от Зеленского капитулировать перед РоссиейПрезиденту Украины Владимиру Зеленскому необходимо быстрее капитулировать перед Россией, уверены читатели немецкого издания Die Welt.Московский КомсомолецПоводом к негативной реакции пользователей послужили просьбы украинского лидера о поставках Киеву ПВО.РИА Новости"Зеленский опять умоляет и требует вместо того, чтобы капитулировать и прекратить военные действия", — заметил Maik Goering.РИА Новости"Зеленскому нужно взглянуть правде в глаза и заключить мирное соглашение на российских условиях", — написал один из читателей.РИА НовостиЧитать далееСвернутьPravda.RuPravda.RuПолитРоссияПолитическая ЭкспертизаАпралЭкономика сегодняФАННародные новостиСлово и ДелоПодробнее о событииЧитатели Die Welt призвали Зеленского капитулировать перед РоссиейLife.ru05:19Читатели немецкой Die Welt потребовали от Зеленского капитулировать перед РоссиейРИА Новости03:57Читатели Die Welt призвали Зеленского подписать акт о капитуляции перед РоссиейLenta.ru04:56Die Welt : Украине нужно капитулировать перед РоссиейPravda.Ru04:56Читатели немецкого издания Die Welt потребовали от Зеленского капитулировать перед РоссиейРЕН ТВ04:48Die Welt: Читатели немецкой газеты требуют от Зеленского посмотреть правде в газа и капитулироватьАпрал04:16Читатели Die Welt пожелали Зеленскому признать поражениеИА Красная Весна04:58Показать ещёОценить670Поделиться