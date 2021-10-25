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Читатели сайта Breitbart согласились с Путиным после его заявления о смене пола у детей

Читатели американского сайта Breitbart
 поддержали слова российского президента Владимира Путина, который назвал смену пола у детей чудовищной.
Газета.Ru
"Есть ли шанс получить убежище?" — поинтересовался пользователь Сети.
РИА Новости
Один из комментаторов отметил, что возможно дело не только в Путине.
Телеканал 360°
Слова Путина о трансгендерах прозвучали во время пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
РИА Новости

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Американские читатели поддержали мнение Путина по вопросу гендерного воспитания детей
Национальная служба новостей22:22
Читатели издания Breitbart согласились с словами Путина о смене пола детей
RT на русском21:51
Читатели американского сайта Breitbart: Путин был прав, говоря про смену пола у детей
РИА Новостивчера в 12:09
Читатели американского сайта Breitbart поддержали критику Путина о смене пола у детей
Комсомольская правда18:54
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Известия18:50
Читатели сайта Breitbart согласились с Путиным после его заявления о смене пола у детей
Lenta.ru18:00
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