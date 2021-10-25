Большая часть российских тест-систем на коронавирус способны выявлять новый вариант штамма «дельта» AY.4.2, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
В Сирии перед патрулем российской военной полиции сдетонировало самодельное взрывное устройство (СВУ), сообщил на брифинге замруководителя Центра по примирению враждующих сторон Вадим Кулить, говорится в поступившем в РБК сообщении Минобороны.
Коллективный иммунитет в России до сих пор не заработал из-за низких темпов вакцинации и изменчивости вируса, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.