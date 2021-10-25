Lenta.ruЧитатели сайта Breitbart согласились с Путиным после его заявления о смене пола у детейЧитатели американского сайта Breitbart поддержали слова российского президента Владимира Путина, который назвал смену пола у детей чудовищным.Газета.Ru"Есть ли шанс получить убежище?" — поинтересовался пользователь Сети.РИА НовостиСлова Путина о трансгендерах прозвучали во время пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".РИА НовостиТакже читатели написали, что «мужики остались только в Восточной Европе и в России».ПолитРоссияЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВ2х2.suИноСМИГазета.RuРамблерИзвестияФАНLife.ruНовостной фронтПодробнее о событииЧитатели американского сайта Breitbart поддержали критику Путина о смене пола у детейКомсомольская правда18:54Американцы похвалили Путина за слова о гендерном воспитании детейМосковский Комсомолец19:28Читатели Breitbart о словах Путина про смену пола у детей: вот бы у нас у руля тоже был настоящий мужикИноСМИвчера в 10:04Американские читатели Breibart поддержали высказывание Путина о смене пола у детейФАНвчера в 15:55Читатели американского сайта Breitbart поддержали Путина после слов о смене пола у детейРИА Новостивчера в 12:09Комментаторы сайта Breitbart одобрили слова Путина об опасности смены пола у детейТелеканал 360°вчера в 16:06Daily Mail: британцы поддержали слова Путина о смене пола у детейИА SM-News24 октября в 08:17Показать ещёОценить908Поделиться