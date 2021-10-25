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Читатели сайта Breitbart согласились с Путиным после его заявления о смене пола у детей

Читатели американского сайта Breitbart
 поддержали слова российского президента Владимира Путина, который назвал смену пола у детей чудовищным.
Газета.Ru
"Есть ли шанс получить убежище?" — поинтересовался пользователь Сети.
РИА Новости
Слова Путина о трансгендерах прозвучали во время пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
РИА Новости
Также читатели написали, что «мужики остались только в Восточной Европе и в России».
ПолитРоссия

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