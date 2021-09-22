Глава фракции правящей на Украине партии "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия предположил, что покушение на Сергея Шефира - первого помощника президента Украины Владимира Зеленского - может быть "приветом" его команде от криминального мира, иметь "российский след" или быть последствием борьбы за влияние финансово-промышленных групп.
Московский городской комитет КПРФ заявил о непризнании выборов и якобы вбросе голосов через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), говорится в заявлении, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Анкара готовится к мощному противостоянию с Россией и сирийской армией в провинции Идлиб, перебросив в Сирию свыше 4 тысяч военнослужащих и более 300 единиц бронетехники, в том числе тяжёлые танки, которые развернуты вдоль наиболее вероятных направлений наступления сирийской армии.