Глава фракции «Слуги народа» в Раде назвал три версии покушения на помощника Зеленского

Глава фракции правящей на Украине партии "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия предположил, что покушение на Сергея Шефира - первого помощника президента Украины Владимира Зеленского - может быть "приветом" его команде от криминального мира, иметь "российский след" или быть последствием борьбы за влияние финансово-промышленных групп.