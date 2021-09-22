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Читательница The Telegraph посоветовала Лондону наладить отношения с Москвой ради газа

Лондон обязан использовать дипломатию для укрепления отношений с Москвой, чтобы Великобритания могла рассчитывать на газ России, считают читатели британского издания The Telegraph.
Политическая Экспертиза
Автор статьи указывает, что есть еще два события, которые могут помочь британцам избежать катастрофы.
Московский Комсомолец
Пользователи подчеркнули, что политическая судьба страны находится в руках России и Китая.
ПолитРоссия
Юзер под ником C The Context отметил, что Британии нет смысла тратить огромные суммы на военные корабли, поскольку потенциальные противники Лондона могут просто перекрыть поставки газа.
Политическая Экспертиза

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«Как просить милостыню на русском?»: Британцы испугались газового кризиса
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