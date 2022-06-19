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Читателям Le Figaro не понравился внешний вид Зеленского на встрече с Макроном

Читателей французской газеты Le Figaro
 возмутили поведение и внешний вид президента Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru
Зеленский принимает представителей США иногда в костюмах и галстуках или даже в военной форме, для Европы достаточно футболки, — пишут возмущенные читатели.
News.ru
Представители европейских стран прибыли в Киев, чтобы вернуть украинскую сторону к переговорам с Россией.
Lenta.ru
Макрон вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев 16 июня.
РИА Новости

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Читателям Le Figaro не понравился внешний вид Зеленского на встрече с Макроном
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Читатели Le Figaro возмутились видом Зеленского на встрече с Макроном
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