Газета.RuЧитателям Le Figaro не понравился внешний вид Зеленского на встрече с МакрономЧитателей французской газеты Le Figaro возмутили поведение и внешний вид президента Украины Владимира Зеленского.Газета.RuЗеленский принимает представителей США иногда в костюмах и галстуках или даже в военной форме, для Европы достаточно футболки, — пишут возмущенные читатели.News.ruПредставители европейских стран прибыли в Киев, чтобы вернуть украинскую сторону к переговорам с Россией.Lenta.ruМакрон вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев 16 июня.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuPravda.RuБлокнот.руКомсомольская правдаРЕН ТВLife.ruИзвестияПолитическая ЭкспертизаЦарьградИА Красная ВеснаФАНПодробнее о событииЧитателям Le Figaro не понравился внешний вид Зеленского на встрече с МакрономГазета.Ru06:26Читатели Le Figaro раскритиковали Зеленского за внешний вид на переговорах с МакрономКомсомольская правда06:10Читатели Le Figaro осуди главу Украины Зеленского за внешний вид на встрече с лидером ФранцииАргументы недели05:17Читатели Le Figaro возмутились видом Зеленского на встрече с МакрономРЕН ТВ05:49Неформальный вид Зеленского на встрече с Макроном вывел французов из себяPravda.Ru05:07«Не оделся должным образом» французы недовольны видом Зеленского на встрече с МакрономМосковский Комсомолец04:39Читатели Le Figaro возмутились внешним видом и поведением Зеленского на встрече с МакрономРИА Новости04:22Показать ещёОценить1,4KПоделиться