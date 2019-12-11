Синергия человеческих, научно-технологических и ресурсных потенциалов России и ЕС, а в более широком плане — Евразийского экономического союза и Европейского союза, открыла бы новые широкие возможности для развития наших стран.

С утверждением нового состава руководства Еврокомиссии отношения России и Евросоюза могут измениться в лучшую сторону. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов 11 декабря.

Чижов допустил «новое начало» в отношениях России и ЕС

Общество В Канаде испытали первый в мире частный электросамолет Канадская компания Harbour Air объявила об успешном испытании в провинции Британская Колумбия первого электросамолета, построенного на частные инвестиции.

Единоборства Российские боксеры отказались ехать на ОИ-2020 без национального флага В WADA пояснили, что на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира допустят только "чистых" спортсменов, при этом они будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага и гимна страны.

Политика Лавров прокомментировал встречу с Трампом Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал результаты встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Политика Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.

Футбол Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна» Аршавин вспоминает, как все вокруг говорили о возможных достижениях российских клубов при переходе на нынешнюю систему проведения чемпионата.

Политика Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик» Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.

Шоу-бизнес 63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта 63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".

Экономика Силуанов прокомментировал суд по делу о долге Украины перед Россией Решение британского Верховного суда о суверенном долге Украины перед Россией может быть вынесено к середине 2020 года, рассказал первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.