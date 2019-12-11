Политика
ИзвестияЧижов допустил «новое начало» в отношениях России и ЕС
С утверждением нового состава руководства Еврокомиссии отношения России и Евросоюза могут измениться в лучшую сторону. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов 11 декабря.
Читать в источнике
Оценить28
Синергия человеческих, научно-технологических и ресурсных потенциалов России и ЕС, а в более широком плане — Евразийского экономического союза и Европейского союза, открыла бы новые широкие возможности для развития наших стран.
— Владимир Чижов, российский дипломатИзвестия 00:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 02:31, Ашберн
Общество
Большинство российских детей хотят на Новый год гаджеты
41% респондентов сказали, что в основном, дети просят у Дед Мороза гаджеты.
Хоккей
«Каролина» обыграла «Эдмонтон», Свечников набрал 2 очка
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников сделал 2 голевые передачи.
Общество
В Канаде испытали первый в мире частный электросамолет
Канадская компания Harbour Air объявила об успешном испытании в провинции Британская Колумбия первого электросамолета, построенного на частные инвестиции.
Единоборства
Российские боксеры отказались ехать на ОИ-2020 без национального флага
В WADA пояснили, что на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира допустят только "чистых" спортсменов, при этом они будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага и гимна страны.
Политика
Лавров прокомментировал встречу с Трампом
Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал результаты встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Политика
Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже
Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
Футбол
«Наполи» уволил Анчелотти с поста главного тренера
«Наполи» объявил об увольнении Карло Анчелотти с поста главного тренера.
Футбол
Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна»
Аршавин вспоминает, как все вокруг говорили о возможных достижениях российских клубов при переходе на нынешнюю систему проведения чемпионата.
Политика
Соловьёв считает позором слова Зеленского о его дорогих туфлях
Владимир Соловьёв считает эти слова Владимира Зеленского о его дорогих туфлях настоящим позором.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
Политика
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing
«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
Шоу-бизнес
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Спорт
Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по гандболу
Женская сборная России по гандболу в матче основного этапа чемпионата мира в Японии обыграла команду Черногории со счётом 35:28.
Общество
Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом в России
Самым комфортным и доступным для жизни городом в России является Краснодар.
Политика
Новый премьер-министр Финляндии станет самым молодым премьером в мире
Марин станет самым молодым действующим премьером в мире, на данный момент ей 34 года.
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил о наличии у России «козырей» в газовом споре
Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал итоги переговоров России и Украины по газовому вопросу, которые состоялись в рамках «нормандского» саммита в Париже.
Общество
В Стокгольме прошла церемония вручения Нобелевских премий
В Стокгольмской филармонии прошла церемония вручения Нобелевских премий, пишет ТАСС.
Музыка
Конфликт Юрия Шатунова с продюсером «Ласкового мая» набирает обороты
Певец Юрий Шатунов покинул группу «Ласковый май» летом 2019 года.
Общество
Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении
Общество
В Твери будет построено новое здание Речного вокзала
Кино
Иван Янковский оправдал постельную сцену с Кристиной Асмус
Всем недовольным актер предложил попробовать себя на сцене или перед камерой.
Общество
Минтруд напомнил чиновникам о запрете принимать подарки
В ведомстве напомнили, что получение подарков должностными лицами является нарушением установленного запрета.
Общество
Около трети россиян считают справедливой зарплату 40–50 тысяч рублей
Больше всего респондентов (35%) считают, что справедливый минимум должен превышать 50 тыс. руб.
Политика
Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации
Адвокаты не хотят представлять Украину на слушаниях по провокации в Керченском проливе.
Армия и оружие
В России создали аналог американской винтовки М16 под советский патрон
Аналог американской штурмовой винтовки AR-15 (на вооружении армии США с обозначением М16) под патрон «русского» калибра 7,62х39 мм создали в российской компании ООО «Промтехнология».
Экономика
Силуанов прокомментировал суд по делу о долге Украины перед Россией
Решение британского Верховного суда о суверенном долге Украины перед Россией может быть вынесено к середине 2020 года, рассказал первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.
Общество
В России появился хайтек-омбудсмен
Первый заместитель гендиректора фонда «Иннопрактика» Наталья Попова стала общественным омбудсменом по защите высокотехнологичных компаний.