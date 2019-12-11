Политика

ИзвестияИзвестияЧижов допустил «новое начало» в отношениях России и ЕС

С утверждением нового состава руководства Еврокомиссии отношения России и Евросоюза могут измениться в лучшую сторону. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов 11 декабря.
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Владимир Чижов
Синергия человеческих, научно-технологических и ресурсных потенциалов России и ЕС, а в более широком плане — Евразийского экономического союза и Европейского союза, открыла бы новые широкие возможности для развития наших стран.
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