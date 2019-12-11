Политика

ИзвестияИзвестияЧижов допустил «новое начало» в отношениях России и ЕС

С утверждением нового состава руководства Еврокомиссии отношения России и Евросоюза могут измениться в лучшую сторону. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов 11 декабря.
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Чижов предсказал «новое начало» в отношениях России и Евросоюза

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что в ближайшие годы в отношениях между Москвой и Брюсселем возникнет "новое начало".
РИА Новостивчера в 22:04

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Чижов допустил «новое начало» в отношениях России и ЕС

Известия00:26

Чижов предсказал «новое начало» в отношениях России и Евросоюза

РИА Новостивчера в 22:04

Отношениям между Россией и ЕС предрекли «новое начало»

Lenta.ru00:21

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Газета.Ruвчера в 22:32

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ТАССвчера в 22:16

Постпред при ЕС предсказал «новое начало» в отношениях России и Евросоюза

РБК00:23
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