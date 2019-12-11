Политика
ИзвестияЧижов допустил «новое начало» в отношениях России и ЕС
С утверждением нового состава руководства Еврокомиссии отношения России и Евросоюза могут измениться в лучшую сторону. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов 11 декабря.
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с чего всё началось
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что в ближайшие годы в отношениях между Москвой и Брюсселем возникнет "новое начало".РИА Новостивчера в 22:04
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