Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что в ближайшие годы в отношениях между Москвой и Брюсселем возникнет "новое начало".

с чего всё началось

С утверждением нового состава руководства Еврокомиссии отношения России и Евросоюза могут измениться в лучшую сторону. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов 11 декабря.

Чижов допустил «новое начало» в отношениях России и ЕС

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